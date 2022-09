Die Comedians Anny Hartmann, Christian Ehring (Mitte) und HG. Butzko (r.) waren zum Start des 46. Internationalen Comedy Arts-Festivals in der Enni-Eventhalle in Moers zu Gast.

Moers So startet das Internationale Comedy Arts-Festival in Moers

Moers. Die 46. Ausgabe des beliebten Comedy-Festivals in Moers startet mit bekannten Namen. Comedy Arts geht bis Sonntag – mit Flashmob am Samstag.

Am Donnerstagabend hat das 46. Internationale Comedy Arts-Festival in Moers begonnen. Zum Auftakt begrüßte der neue künstlerische Leiter Carsten Weiss vor mehreren hundert Zuschauerinnen und Zuschauern in der Enni-Eventhalle die Comedy-Größen Anny Hartmann, HG. Butzko und Christian Ehring.

Das Trio hat, wie Weiss sagte, noch nie zusammen auf der Bühne gestanden, hatte das Publikum aber schnell auf seiner Seite. Auf Wunsch von Carsten Weiss ging es um „die großen Themen“ wie etwa die Corona-Pandemie. Noch bis zum Sonntag sind viele Künstlerinnen und Künstler zu erleben, Samstagnachmittag gibt es in der Innenstadt einen Flashmob.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland