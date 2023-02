Mediathek Kamp-Lintfort So sieht die Bilanz in der Mediathek Kamp-Lintfort aus

Kamp-Lintfort. Die Leiterin der Mediathek in Kamp-Lintfort hat eine Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Was gut lief und was das Zocker-Zimmer bietet.

Zufrieden zeigt sich das Team der Mediathek mit dem Verlauf des vergangenen Jahres. Leiterin Yvonne Frericks freut sich in ihrem Jahresbericht über viele gelungene Veranstaltungen und deutlich gestiegene Ausliehen. Freuen können sich die Besucher auf die Wiedereröffnung des Bistros im Hause im Frühjahr durch Kräfte der Caritas Wohn- und Werkstätten, wie Dezernent Dr. Christoph Müllmann berichtet. Diesem Vorhaben der Stadt stimmte der Fachausschuss des Rates am Mittwoch zu.

Nach Aufhebung der vielen Corona-Beschränkungen konnte man ab Frühjahr 2022 wieder 261 Veranstaltungen anbieten, davon allein 60 für Kitas und Schulklassen. Insgesamt besuchen 3000 Interessierte diese Angebote.

Während Corona habe es viele elektronische Ausleihen gegeben, berichtet Frericks weiter. Nun gehe es mit den Ausleihzahlen bei Büchern, Zeitschriften, Spielen, Hörbüchern und anderem wieder stark aufwärts. Wobei die „sprechenden“ Tonie-Figuren, die beispielsweise Geschichten von Benjamin Blümchen erzählten, der ganz große Hit bei den Kindern seien.

Von 55.000 in 2021 machte die Zahl der ausgeliehenen Medien 2022 einen Sprung auf 78.000. Die Zahl der Nutzer sei von 47.000 auf 56.000 gestiegen, erklärt die Leiterin. Dies trotz der dreiwöchigen Schließung wegen einer Software-Umstellung. Knapp 8000 Medien habe man aussortiert beziehungsweise in Serien zusammengefasst. Aktuell verfüge man über 41.000 Medien, was tatsächlich für die Ausleihzahlen positiv sei. „Der Leser greift in übersichtlicheren Regalen lieber zu“, weiß Frericks.

Das Ziel, zu 40 Prozent Kinder und Jugendliche zu bedienen, sei mit einem Anteil von 42 Prozent übererfüllt worden, weiß Frericks. Unter anderem gebe es nun das Zocker-Zimmer wieder, in dem Jugendliche unter Aufsicht Spiele ausprobieren könnten.

Neu seien für Lernende und Studierende die verschiedenen digitalen Duden. Film-Friend heißt ein Angebot, das im Lauf des Jahres mit Prädikat-Streifen an den Start gehen soll. Neu auch der Kreativ-Treff zum Häkeln oder Stricken bei Kaffee und Kuchen. Wieder aufgelegt werden die Bücher-Babys, bei denen Eltern mit Ein- bis Dreijährigen unter Anleitung Leseförderung betreiben. „Das alles mit 6,3 Stellen“, unterstreicht Müllmann.

Gut laufe auch die Sonntagsöffnung von 13 bis 18 Uhr, von der vor allem Jugendliche Gebrauch machten, um zu lesen oder zu lernen. Frericks dankte hier auch den vielen Ehrenamtlichen wie denen des Vereins LesArt, die bei vielen Veranstaltungen aktiv würden.

