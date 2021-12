Quartiersentwicklung So klappt es mit dem Zusammenhalt im neuen Quartier

Kamp-Lintfort. Ilka Mainka und Markus Hüfing sind seit Herbst Quartiersentwickler in Kamp-Lintfort. Sie haben für alle ein offenes Ohr und haben erste Angebote.

Die Quartiersentwicklung des Caritasverbandes Moers-Xanten hat für Kamp-Lintfort Mitte/Rossenray die Arbeit aufgenommen. Im Dezember bieten die Quartiersentwickler Markus Hüfing und Ilka Mainka die ersten Angebote für die Bürgerinnen und Bürger an.

Eine Offene Sprechstunde gibt es an jedem Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr im Kaliko (am Rathausplatz unterhalb des Terrassenhauses). Dann haben die Quartiersentwickler Markus Hüfing und Ilka Mainka ein offenes Ohr für Fragen, Ideen und Anliegen rund um Kamp-Lintfort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Mund-Nasen-Maske muss getragen werden.

Online im Quartier: „Kaffeeklatsch mal anders – das digitale Klön-Café“ findet immer montags um 11 Uhr statt auf der VideoPlattform „Jitsi Meet“. Dann treffen sich hier Seniorinnen und Senioren aus der Umgebung digital, um einfach mal zusammen zu klönen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über aktuelle Themen auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Konferenzraum heißt: Kaffeeklatsch NV. Mitmachen kann jeder, mit einem Smartphone, Tablet oder Computer mit Kamera.

Fragen zur Technik? Hier wird geholfen

Sollte jemand weitere Fragen haben oder Unterstützung bezüglich der Technik benötigen, so können sich Interessierte melden beim Caritasverband Moers-Xanten (siehe Kontaktdaten unten). Grundsätzlich können solche Fragen auch an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat in der Handy-Sprechstunde im Kaliko geklärt werden. Wer ein neues Handy oder Tablet hat und Probleme im Umgang damit, findet hier Hilfe. Wie verschicke ich ein Foto? Wie nutze ich WhatsApp? Diese und weitere Fragen werden von Quartiersentwicklerin Ilka Mainka beantwortet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich (siehe Kontaktdaten unten). Das Ladekabel sollte mitgebracht werden und die aktuellen Passwörter parat sein.

Am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr gibt es einen digitalen Spieltreff. Beim digitalen Spieletreff werden zweimal im Monat unterschiedliche Wort- und Denkspiele gespielt. „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich“ oder Bilderrätsel sind nur Beispiele für die möglichen Spiele, wofür kaum Materialien benötigt werden. Von zuhause aus kann sich jeder sicher und gemütlich über die Video-Plattform „Jitsi Meet“ einloggen. Der Konferenzraum heißt: Spieletreff.

>>> Kontakt zu den Quartiersentwicklern

Seit Oktober sind die Quartiersentwickler im Rathausquartier und in Rossenray unterwegs. Markus Hüfing kommt aus der Jugendarbeit und sieht hier seinen Schwerpunkt. Ilka Mainka möchte Jung und Alt zusammenbringen. Markus Hüfing ist erreichbar unter 0151 / 114 149 85, Ilka Mainka unter 0176 / 154 300 20, oder per Mail: quartier-miro@caritas-moers-xanten.de.

