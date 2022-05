In der Nähe des Lutherhauses wurden Spenden für Ukraine-Flüchtlinge in Polen gesammelt.

Ukraine-Krieg So halfen Kamp-Lintforter den Ukraine-Flüchtlingen in Polen

Kamp-Lintfort. Im Lutherhaus wurden hunderte Kisten mit Hilfsgütern gesammelt und ins polnische Katowice transportiert, um ukrainische Geflüchtete zu versorgen.

Mehr als 40 Ehrenamtliche haben Ende März in Kamp-Lintfort hunderte von Kisten mit Hilfsgütern in einen 40-Tonner-Lastwagen geladen. Sie werden Geflüchteten aus der Ukraine zugute kommen, die weitgehend mittellos im polnischen Katowice angekommen sind. Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort stellte das Lutherhaus für die Sammlung zur Verfügung, wo in den letzten Wochen Ehrenamtliche im Schichtbetrieb gespendete Hygieneartikel, Nahrungsmittel oder Kinderkleidung entgegennahmen, sortierten und für den Transport verpackten.

Dabei waren auch Rollatoren und Rollstühle für die alten Menschen auf der Flucht und Kinderwagen für Babys und Kleinkinder. „Sehr spontan haben sich große Spendenwellen ergeben, die wir versuchen zu lenken. Mit unseren Partnern in Polen und der Diakonie Katastrophenhilfe leiten wir diese dorthin, wo sie hingehören: zu den Leidtragenden, die alle den Krieg nicht wollten, die alles verloren haben und mit Plastiktüten und kleinen Koffern fliehen mussten“, berichtet Kai Garben, Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie.

Großer Dank für Unterstützung

„Jedes Paket, das hier geschleppt wird, zeigt: Wir sind nicht hilflos“, sagt Wolfram Syben, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Moers, der auch Kartons schleppte. Bürgermeister Christoph Landscheidt bedankte sich: „Wir brauchen Eure Hilfe dringend.“ René Schneider, Mitglied des Landtags, war überwältigt von Spendenbereitschaft und Engagement.

Die Antwort aus Polen liegt bereits vor. Wanda Falk, Generaldirektorin der Diakonie Polen, schrieb: „Ich möchte Ihnen für Ihre Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine danken, insbesondere für die materielle Unterstützung der Aufnahmestelle in Nadarzyn und in Kattowitz. All die Dinge, die im Diakonischen Werk Moers vorbereitet werden, sind ein Geschenk des Herzens und Unterstützung für Familien aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen sind.“

