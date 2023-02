Altweiber So haben die Möhnen in Neukirchen-Vluyn die Macht übernommen

Neukirchen-Vluyn. 60 Möhnen haben an Altweiber das Neukirchen-Vluyner Rathaus gestürmt. Der Bürgermeister hatte sich zwar etwas ausgedacht, aber es kam anders ...

Doch, das muss man sagen: Die Herde hat wirklich alles gegeben. Aber am Ende mussten sich der Hirte Ralf Köpke und seine Hühner, Waschbeeren, Kühe und die eierlegende Wollmilchsau geschlagen geben. Die Möhnen waren schlicht zu übermächtig an diesem Altweibertag.

Beflügelt von der neuen Freiheit nach den eingeschränkten Jahren der Corona-Pandemie stürmten die wilden Weiber johlend die Rathaustreppe hoch und ließen fürwahr nicht den Hauch eines Zweifels, wer hier in den kommenden Tagen das Sagen haben wird.

„Lieber Bürgermeister, liebes Rathausteam, wir sind jetzt gekommen, um das Amt zu übernehmen“, rief Obermöhne Astrid Fiebig von unten dem Bürgermeister zu, der zu diesem Zeitpunkt noch in der ersten Etage in seinem Büro am Fenster stand und Zuversicht ausstrahlend frohlockte: „Dieses Jahr wird Euch das nicht gelingen. Meine Herde wird das Rathaus verteidigen.“

An dieser Stelle hatte der Verwaltungschef allerdings ganz offensichtlich nicht mit dem Durchsetzungsvermögen der mittlerweile knapp 60 Möhnen gerechnet, die dem Aufruf der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge und der KG Blau-Weisse Funken gefolgt waren, um exakt um 12.11 Uhr die Macht zu übernehmen. „Du unterschätzt uns“, rief die Obermöhne, bevor das gesamte fröhliche Weibsvolk vor dem Rathaus zu seinem bekannten Lied anstimmte: „Wir wollen an den Schlüssel ran, wir wollen an den Schlüssel ran ...“

Und dann ging alles ganz schnell. Röcke gerafft, Hüte gerichtet und schon ging es los die Treppe hoch, ins Foyer, nach oben in die erste Etage und schwupp: Da waren sie, die neuen Herrscherinnen des Rathauses. „Der Widerstand war noch nie so groß wie in diesem Jahr...“, setzte zwar der Hirte noch an, musste aber dann das Mikro den Möhnen überlassen.

Unter Moderation von Vlü-Ka-Ge-Präsident Jörg Thiem tanzten anschließend die kleinen Garden der beiden Karnevalsgesellschaften im Foyer und begeisterten mit ihren Auftritten die Karnevalisten. Angelika Siegel sang mit den Möhnen, dem Hirten und den Gästen das Neukirchen-Vluyner Lied und alle schunkelten dazu.

Anders als in den Vorjahren gab es keine Bühne und keinen Bierwagen auf dem Rathausvorplatz. Die Party stieg im Inneren des Hauses, damit ist der Straßenkarneval eingeläutet.

