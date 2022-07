So funktioniert das Filmprojekt im Moerser Bollwerk 107

Moers. Im Moerser Jugendkulturzentrum findet erneut ein Filmprojekt statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Termin für die Premiere steht fest.

Das beliebte Filmprojekt im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in Moers startet am Dienstag, 19. Juli und dauert bis Samstag, 23 Juli. Teilnehmende (14 – 27 Jahre) produzieren einen eigenen Kurzfilm, Premiere ist am Sonntag, 24. Juli. Der Workshop richtet sich an alle, die schon immer mal vor oder hinter der Kamera stehen wollten. Erfahrung oder Equipment werden nicht benötigt.

Der Workshop richtet sich an alle, die schon immer mal vor oder hinter der Kamera stehen wollten. Erfahrung oder Equipment werden nicht benötigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten laut Mitteilung lustige Tage, in denen sie in viele Bereiche am Filmset schnuppern können: Setbau, Drehbuch, Regie, Kamera, Schauspiel…

Gesucht werden neben Schauspielerinnen und Schauspielern auch Jugendliche, die hinter der Kamera aktiv werden möchten. Erfahrung ist in keinem Bereich nötig. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepage des Bollwerk 107 möglich: www.bollwerk107.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland