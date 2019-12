So finden Kamp-Lintforter und Studenten zusammen

Gemeinsam Kaffee trinken, die Stadt erkunden oder die deutsche Sprache besser lernen: Was Locals und Students zusammen machen, ist ihnen völlig überlassen. Seit mehreren Jahren bietet die Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort das „Locals4Students“-Projekt an. Als sogenannter „Local“, also als Einheimischer, übernimmt man die zwanglose und kostenfreie Patenschaft für einen Studenten.

Interesse bei Studenten aus Afrika, Asien und Amerika

„Überwiegend internationale Studenten aus Afrika, Asien oder Amerika wünschen sich Kontakte außerhalb der Hochschule, um noch besser integriert zu sein und die Kultur kennenzulernen“, erklärte Lena Schweizer, Mitarbeiterin des Welcome-Centers der Hochschule. Ziel des Programms ist daher ein freundschaftlicher Austausch und die Bereicherung für beide Seiten, denn auch die Bürger profitieren von der Patenschaft: Sie erhalten Einblicke in die kulturelle Vielfalt der Studenten.

Lena Schweizer, stehend, begrüßt im Stuhlkreis engagierte Bürger und Studenten. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Viele kochen zum Beispiel auch für ihre Locals ein traditionelles Menü aus ihrer Heimat“, sagte Schweizer. Voraussetzungen, um ein Local zu sein, gibt es nicht. Jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester, wenn neue Studenten ihr Studium in Kamp-Lintfort beginnen, gibt es eine Kennenlernrunde dieser Patenschaft. So auch am Montagabend. Zwei Studenten und sieben Einwohner saßen in der Mensa im Stuhlkreis zusammen „Das ist immer eine Überraschung. Wir wissen nie, ob mehr Bürger oder Studenten kommen“, erklärte Schweizer. Im Laufe der Veranstaltung kamen noch sechs weitere Studenten dazu. Es dauerte nicht lange, da herrschte schon eine ausgelassene Stimmung in der Gruppe. Es gab eine Vorstellungsrunde auf Deutsch und auf Englisch. Schnell hat man sich auf eine gemeinsame Sprache geeinigt: Alle Gespräche wurden nur noch auf Englisch geführt. „Ich suche jemanden, der mir hilft, mein Deutsch zu verbessern“, sagte Student Eric aus Ecuador. Ein potenzieller Local bot an, beim Ausfüllen deutscher Formulare zu helfen, ein weiterer möchte die Kultur der jungen Menschen kennenlernen.

Eine besondere Form von Bingo

Um die vielleicht bestehenden Berührungsängste abzubauen, wurde eine besondere Form von Bingo gespielt. Die Teilnehmer hatten einen Zettel mit Eigenschaften und suchten so jemanden, auf den diese ebenfalls zutrafen. „Ich trinke jeden Morgen Kaffee“ oder „Ich habe ein kreatives Hobby“, waren zum Beispiel solche Aussagen. „Über das Herausfinden von Gemeinsamkeiten sollen die Studenten und Kamp-Lintforter ins Gespräch kommen“, sagte Schweizer.

Und das hat sichtlich funktioniert. Es dauerte keine fünf Minuten, da unterhielten sich alle Teilnehmer angeregt. Immer wieder wurde nach neuen Partnern und gemeinsamen Interessen geschaut. „Ich freue mich, dass Kamp-Lintfort eine Hochschule hat. Die Menschen aus aller Welt bringen ein tolles Flair in die Stadt“, sagte Gabriela Osterkamp, die eine Patenschaft übernehmen wollte. Sie selbst bereiste über 60 Länder und möchte mit der eigenen Gastfreundschaft etwas zurückgeben. Osterkamp hätte sich aber eine größere Resonanz erhofft – sowohl von Seiten der Studenten als auch von den Kamp-Lintfortern. „Viele wollen den Kontakt, dann muss dafür aber auch etwas Zeit und Engagement in die Hand genommen werden.“

Bei Fragen: locals4students@hochschule-rhein-waal.de.