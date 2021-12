In der Kirche St. Josef in Moers ist eine Krippe aufgebaut.

Kirchen So feiern Katholiken und Protestanten in Moers Weihnachten

Moers. Zum zweiten Mal feiern auch die Moerser Weihnachten unter Coronabedingungen. Die Gemeinde St. Josef begeht einen Gottesdienst mit „Stallgeruch“.

Ein Stall, wie ihn Maria und Josef zur Geburt von Jesus einst aufsuchten, ist es wohl nicht. Um ein artverwandtes Gebäude handelt es sich aber durchaus, in das die Katholische Großgemeinde St. Josef an Heiligabend einlädt: Im Reitstall von Schloss Lauersfort will die Kirchengemeinde den Familiengottesdienst mit Krippenspiel feiern.

„Wir wollten ein wenig Stallgeruch haben“, begründet Pfarrer Herbert Werth die Entscheidung. In diesen Tagen bemüht er sich noch um Schafe, um im Reitstall „Krippenidyll“ entstehen zu lassen, wie er sagt. Werth rechnet mit starkem Zuspruch, denn zu Weihnachten kämen immer noch viele Gläubige, die sonst seltener den Weg in die Kirche fänden, erklärt er. Auch deshalb sei der luftige Reitstall unter den Bedingungen der Corona-Pandemie eine gute Wahl, so der Pfarrer. Der Familiengottesdienst am Freitag, 24. Dezember, beginnt um 16 Uhr.

Der erste Messe auf diesem Terrain findet schon am Tag zuvor statt. Am Donnerstag, 23. Dezember, laden Gemeinde und Pfadfinder von St. Josef ab 20 Uhr zum Gottesdienst, in dem das Friedenslicht von der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem empfangen und weitergegeben wird. Musikalisch gestaltet wird er vom Chor Cantando. Danach gibt es Glühwein, Punsch und Kekse. Die weiteren Gottesdienste finden in der Josefkirche statt.

St. Josef: Heiligabend 14 Uhr Krabbelgottesdienst, 22 Uhr Christmette; erster Weihnachtstag 11.15 Uhr Messfeier; zweiter Weihnachtstag 11.15 Uhr Weihnachtshochamt.

St. Ludger: Heiligabend 18 Uhr Christmette; erster Weihnachtstag 9.30 Uhr Messfeier; zweiter Weihnachtstag 11 Uhr Messfeier mit dem Chor Taktzente.

St. Bonifatius: Heiligabend 18 Uhr Christmette; erster Weihnachtstag 10.30 Uhr Messfeier; zweiter Weihnachtstag 10.30 Uhr Messfeier.

Die Evangelische Stadtkirche in Moers lädt an Heiligabend von 16 bis 19 Uhr zur Offenen Kirche (Innehalten, Kurzandacht zum Mitnehmen und mehr). Um 23 Uhr beginnt die Christmette. Foto: Archivfoto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

St. Martinus: Heiligabend 17 Uhr Wortgottesdienstfeier, 18.30 Uhr Christmette, 22.30 Uhr Christmette in kroatischer Sprache; erster Weihnachtstag 10 Uhr Messfeier, 13 Uhr in kroatischer Sprache; zweiter Weihnachtstag 10 Uhr Messfeier, 13 Uhr in kroatischer Sprache.

St. Ida: Heiligabend 21 Uhr Christmette; erster Weihnachtstag 11 Uhr Messfeier in italienischer Sprache; zweiter Weihnachtstag 9.30 Uhr Messfeier.

St. Lucia: Heiligabend 16 Uhr Krippenfeier; erster Weihnachtstag 9.30 Uhr Messfeier.

St. Konrad: Heiligabend 16 Uhr Krippenfeier, 18.30 Uhr Christmette, 22.30 Uhr Christmette in polnischer Sprache; erster Weihnachtstag 11 Uhr Messfeier, 13.15 Uhr Messfeier in polnischer Sprache; zweiter Weihnachtstag 13.15 Uhr Messfeier in polnischer Sprache.

St. Marien: Heiligabend 15 Uhr Krippenfeier, 21.30 Uhr Christmette; erster Weihnachtstag 11 Uhr Messfeier.

Evangelische Stadtkirche: Heiligabend 16 bis 19 Uhr offene Kirche, 23 Uhr Christmette (Anmeldung: 02841/88 99 80), 17 Uhr Open-Air-Christvesper mit Posaunenchor an Gebrüder-Grimm-Schule; erster Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst; zweiter Weihnachtstag 11 bis 12.30 Uhr Spaziergang durch den Park, 18 Uhr Musikgottesdienst.

Asberg: Heiligabend 15 Uhr Online-Gottesdienst (Link: www.gemeinde15.net), 23 Uhr Christmette (2G, Anmeldung 02841/ 50 48 44); zweiter Weihnachtstag 11 Uhr Singe-Gottesdienst (2G).

Hochstraß: Heiligabend 9 Uhr Online-Gottesdienst (Link: evk-hochstrass.de), 11, 14 und 15.30 Uhr Familiengottesdienste, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr alternativer Weihnachtsgottesdienst, alle auf der Wiese am Gemeindezentrum (alle 3G + Anmeldung: 02841/50 48 50); zweiter Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst Gemeindehaus.

Kapellen Kirche: Heiligabend 14.30 bis 16 Uhr Open-Air-Krippenspiel, 17 und 18.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmas Song Night (für alle Veranstaltungen 2G, Anmeldung 02841/611 34); erster Weihnachtstag 10 Uhr Musikgottesdienst (2G).

Eick Gemeindesaal: Heiligabend 17 Uhr Christvesper; zweiter Weihnachtstag 9.30 Uhr Gottesdienst (alle 3G).

Meerbeck Gemeindehaus: Heiligabend 15 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Open-Air-Andacht; zweiter Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst (alle 3G).

Repelen Dorfkirche: Heiligabend 15 bis 17 Uhr Lebendige Krippe, 20, 21 und 22 Uhr Andacht; erster Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst (alle 3G).

Utfort Dorfkirche: Heiligabend 15 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Christvesper; erster Weihnachtstag 9.30 Uhr Gottesdienst (alle 3G).

Scherpenberg Christuskirche: Heiligabend 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper; erster Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst (für alle Veranstaltungen 2G, Anmeldung: 02841/51 307).

Schwafheim Kirche: Heiligabend 13.30 Uhr Familiengottesdienst, 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette; zweiter Weihnachtstag 11 Uhr Gottesdienst (für alle 3G + Anmeldung: 02841/31 997).

>>>Corona-Regeln in den Kirchen<<<

In den katholischen Kirchengemeinden finden die Gottesdienste nach den 3G-Regeln statt. Erwachsene benötigen einen Immunisierungsnachweis oder einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Kinder von 6 bis 11 Jahren benötigen einen offiziellen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, Kinder bis 5 Jahren benötigen keinen Nachweis. Auch am Platz muss eine FFP2-Maske getragen werden, ein Mindestabstand ist daher nicht erforderlich, Chor- und Gemeindegesang sind nur mit Maske möglich.

Die evangelischen Kirchengemeinden in Moers handhaben die Coronaregeln unterschiedlich. Einige Veranstaltungen finden unter 2G-, andere unter 3G-Regeln statt. Teilweise sind auch Anmeldungen erforderlich (siehe Artikel). In der Regel gilt auch hier die Pflicht zum Tragen einer Maske.

Alle Angaben zu den Gottesdiensten sind ohne Gewähr. Die Kirchen weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich auf Grund der pandemischen Lage kurzfristig Änderungen ergeben können. Informationen dazu finden sich auf den Internetseiten der Gemeinden und in den Schaukästen an den Kirchen oder Gemeindezentren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland