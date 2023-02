Moers So fahren die Niag-Busse am Nelkensamstag in Moers

Moers. Kommenden Samstag läuft der Nelkensamstagszug von Duisburg-Homberg nach Moers. Dazu plant die Niag Umleitungen und Ersatzhaltestellen.

Wegen des Nelkensamstagszuges von Duisburg-Homberg nach Moers am 18. Februar plant die Niag zahlreiche Umleitungen im Moerser Stadtgebiet. Ebenso werden Bushaltestellen verlegt. Aufgrund des erweiterten Sicherheitskonzeptes treten die Umleitungen für den gesamten Bereich von Duisburg-Hochheide bis Moers Rathaus laut Niag bereits ab 12 Uhr in Kraft.

So fahren zum Beispiel die Linien 4, 911, 912, 913, 914, 929 und 68 in Fahrtrichtung Königlicher Hof ab der Haltestelle Moers Bahnhof planmäßig bis zum Kreisverkehr Augustastraße, verlassen diesen dann an der zweiten Ausfahrt zur Ersatzhaltestelle Augustastraße und fahren weiter über Augustastraße und Uerdinger Straße zur Ersatzhaltestelle Königlicher Hof am Königsee. Von hier geht es dann wie gewohnt weiter, wie die Niag am Dienstag weiter mitteilte.

Für folgende Verbindungen werden Ersatzhaltestellen eingerichtet: Linie SB 80, Ersatzhaltestelle Königlicher Hof am Bussteig 7; Linie 052/NE6, Ersatzhaltestelle Königlicher Hof am Bussteig 5; auf der Wilhelm-Schroeder-Straße vor Tanzschule Helfer wird eine Ersatzhaltestelle für die Augustastraße eingerichtet; auf der Augustastraße (Höhe Sanitätshaus Hodey gegenüber der Haltestelle Augustastraße in Richtung Bahnhof) wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, wie auch auf dem Neuen Wall in Höhe des Königssees. Aktuelle Informationen zu allen Umleitungen gibt es am Nelkensamstag über die Niag-App und die Internetseite www.niag-online.de.

Gut 60 Wagen- und Fußgruppen haben bis jetzt ihre Teilnahme beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval angezeigt. Sie werden sich am Nelkensamstag ab 10 Uhr an der Ottostraße in Homberg aufstellen. Um 13.30 Uhr soll sich der „närrische Lindwurm“ in Bewegung setzen.

Über die Moerser Straße und die Homberger Straße geht es dann nach Moers. Gegen 15 Uhr soll der Zug den Bahnhof erreichen. Die letzte Etappe führt über die Klever Straße vorbei am Friedrich-Ebert-Platz und über die Wilhelm-Schroeder-Straße. An der Trotzburg-Kreuzung endet der Zug.

