Wohnen So bietet das Bethanien Moers Pflegekräften ein Zuhause

Moers. Der Fachkräftemangel macht es Krankenhäusern schwer, Pflegepersonal in Deutschland zu rekrutieren. Was das Bethanien Moers deswegen jetzt tut.

Vivawest und das Krankenhaus Bethanien haben eine Kooperation geschlossen. Das Ziel: Dringend benötigten Fachkräften aus dem Pflegebereich ein gutes Zuhause zu bieten. Die ersten Mieterinnen aus Venezuela sind bereits eingezogen. Aufgrund des Fachkräftemangels in der Gesundheits- und Pflegebranche ist es unter anderem für Krankenhäuser eine immer größere Herausforderung, Pflegepersonal innerhalb Deutschlands zu rekrutieren, heißt es in einer Mitteilung.

Das Krankenhaus Bethanien beschäftigt deshalb bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 50 verschiedenen Herkunftsländern. Im neuen Jahr soll ein neues Bettenhaus eröffnet werden, um weitere Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen. „Wir möchten, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen schnell wohlfühlen und gut in Deutschland einleben. Daher ist eine eigene Wohnung sehr wichtig. Durch den angespannten Wohnungsmarkt ist es allerdings nicht leicht, geeignete Wohnungen zu finden“, erklärt Nicole Welzel, Personalreferentin der Stiftung Bethanien Moers.

Seit mehreren Monaten stehen Vivawest und das Krankenhaus deshalb in engem Austausch und haben eine langfristige Kooperation gestartet. Insgesamt vier Vivawest-Wohnungen hat das Bethanien zunächst angemietet, um dem neuen Personal ein gutes Zuhause zu bieten. Die passenden Wohnungen werden über das Krankenhaus angemietet und eingerichtet.

So konnten bereits vier junge Pflegerinnen in das frisch modernisierte Vivawest-Quartier Eicker Wiesen ziehen. „Ich bin sehr froh, dass meine Zwillingsschwester Mariangela und ich nach Deutschland gezogen sind. Der Anfang war zwar manchmal etwas schwierig, mittlerweile fühlen wir uns aber sehr wohl. Unser Lieblingsplatz ist das Wohnzimmer, wir sitzen oft stundenlang am Esstisch und unterhalten uns“, sagt die 27-jährige Venezolanerin Rosangela Landaeta voller Freude über die eigenen vier Wände.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zu leisten, dass dringend benötigte qualifizierte Pflegekräfte attraktiven Wohnraum erhalten“, sagt Christoph Wilczok, Leiter des hiesigen Vivawest-Kundencenters Niederrhein.

Vivawest bewirtschaftet 6.730 Wohnungen in Moers, 620 davon im Quartier in Eicker Wiesen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland