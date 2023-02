Enni und Karneval So bereitet sich die Enni in Moers auf die Karnevalstage vor

Moers. Der Einsatz am Nelkensamstag ist für die Enni in Moers einer der größten des Jahres. Wie sich die Öffnungs- und Servicezeiten an Karneval ändern.

Im Rahmen der Vorbereitungen auf den Nelkensamstagszug am 18. Februar besuchte das Prinzenpaar, Bea I. und Manni I., samt Gefolge den Moerser Dienstleister Enni am Firmensitz in Hülsdonk. Vorstand Lutz Hormes erhielt neben den obligatorischen Bützchen den traditionellen Sessionsorden.

Der Nelkensamstagszug bedeutet für das Entsorgungsteam einen der größten Einsätze des Jahres. So wird allein Straßenmeister Frank Cornelius sechs Mitarbeiter, drei Fahrzeuge und dutzende Schilder und Absperrschranken einsetzen, um Halteverbote einzurichten und jede Kreuzung auf dem Weg bis zur Unterwallstraße in der Innenstadt abzusichern. Zwischen dem Kreisel an der Ernst-Holla-Straße und dem Bildungszentrum achtet Enni zudem mit darauf, dass die Jecken das Glasverbot einhalten. Das kündigt die Unternehmensgruppe in einer Mitteilung an die Redaktion an.

Es sind acht Kehrmaschinen im Einsatz

Nicht zuletzt wird Abteilungsleiter Ulrich Kempken mit seinem Entsorgungs- und Reinigungsteam in Nachgang des Zuges dafür sorgen, dass die Stadt wieder konfetti- und kamellefrei wird. Dazu feilt er derzeit intensiv an den Einsatzplänen. „Insgesamt werden 16 Kollegen mit acht Kehrmaschinen und zwei Abfallwagen im Einsatz sein“, sagt Kempken, der dabei interkommunale Unterstützung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg erhält.

Auch in den drei Unternehmen der Enni-Gruppe gelten an den tollen Tagen von Altweiber, 16. Februar, bis Rosenmontag, 20. Februar, teilweise geänderte Öffnungs- und Servicezeiten. So können Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall am Kreislaufwirtschaftshof an Altweiber nur von 7 Uhr bis 12 entsorgen. Die Friedhofsverwaltung öffnet am Altweibertag um 8 Uhr und schließt ausnahmsweise bereits um 11 Uhr. Am Nelkensamstag bleibt der Friedhof an der Klever Straße während des Karnevalsumzuges von 10 bis 18 Uhr geschlossen.

So ändern sich Öffnungs- und Servicezeiten

Die Kundenzentren sind am Karnevals-Freitag und auch am Rosenmontag wie gewohnt geöffnet, am Altweiber-Donnerstag schließen sie aber bereits um 16 Uhr. Telefonisch sind die Beratungskräfte aber auch dann bis 18 Uhr erreichbar.

Wegen des Karnevalstreibens bleibt das Kundenzentrum in der Moerser Innenstadt am Nelkensamstag geschlossen. Dann sind Berater von 10 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar. Grundsätzlich gilt an allen Karnevalstagen: Für besondere Notfälle steht Enni-Kunden ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Diesen erreichen die Moerser und Neukirchen-Vluyner Kunden jederzeit unter 02841/104-114.

Schwimmerinnen und Schwimmer können an den Karnevalstagen in den Bädern der Enni ihre Bahnen ziehen. Der Sportpark in Rheinkamp und das Aktivbad Solimare sind nur am Rosenmontag geschlossen. Im Aktivbad gibt es zudem am Karnevalsfreitag von 6.30 Uhr bis 8 Uhr nur das Frühschwimmangebot. Am Nelkensamstag und Tulpensonntag sind beide Anlagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

So hat das Bad in Neukirchen-Vluyn geöffnet

Das Neukirchen-Vluyner Freizeitbad ist während Karneval regulär geöffnet, schon traditionell gibt es hier zudem den „Rosenmontag-Wellness-Tag“. Dabei erwartet die Gäste der Sauna von 10 Uhr bis 21 Uhr ein buntes Programm mit Spezial-Aufgüssen für die ganze Familie, heißt es seitens der Enni. Für Kinder gibt es eine Extra-Kinder-Sauna zum Mitmachen.

Ein Animationsprogramm im Schwimmbad soll außerdem für die nötige Abwechslung sorgen. Das Freizeitbad ist an diesem Tag allerdings nur für textilfreies Schwimmen geöffnet.

