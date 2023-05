In Moers beginnt Enni in den kommenden Tagen mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

Schädlinge So bekämpft Enni in Moers den Eichenprozessionsspinner

Moers. In Moers beginnt die Enni in den nächsten Tagen mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Wie man harmlose Gespinstmotten unterscheidet.

Der Kampf gegen die Raupe des Eichenprozessionsspinners in Moers ist für Harry Schneider mittlerweile Routine. Alljährlich geht der zuständige Teamleiter der Enni Stadt & Service mit einem Fachunternehmen im Moerser Stadtgebiet gegen den Schädling vor, der landesweit eine Plage ist und für Menschen durchaus gefährlich sein kann.

Da der Kontakt meist heftigen Juckreiz und Hautentzündungen verursacht, wird der Schädlingsbekämpfer im Auftrag der Enni ab dem 2. Mai erneut rund 2800 Eichen mit einem mikrobiologischen Biozid behandeln. Während das eingesetzte, natürliche Mittel das Verdauungssystem der Raupe angreift und so deren Entwicklung stoppt, ist es ansonsten ungefährlich. „Für den Einsatz sollte es aber warm und trocken sein. Andernfalls müssen wir die rund vier Tage dauernde Aktion verschieben“, erklärt Harry Schneider in einer Enni-Pressemitteilung.

In diesen Moerser Stadtteilen geht Enni gegen den Schädling vor

Erneut werden sich die Schädlingsbekämpfer nach einem festen Plan durch das Stadtgebiet arbeiten. Die Maßnahmen beginnen im Schloss- und Freizeitpark, in der Innenstadt und in Hülsdonk. Danach sind die Eichen in den Stadtteilen Vinn, Utfort und Repelen an der Reihe, bevor die Spezialfirma in Kapellen, Vennikel, Holderberg, Schwafheim, Asberg, Meerbeck und letztendlich Lohmannsheide aktiv wird.

„Die Einsätze dauern jeweils nur wenige Minuten“, erklärt Schneider. Die Fachleute sprühen das Mittel mit Hilfe eines Gebläses bis zu 30 Meter hoch in die befallenen Baumkronen. „Dann werden die Raupen die frischen Blätter fressen, das Mittel dadurch aufnehmen und innerhalb weniger Tage absterben“, erklärt Schneider.

Neben dem Besprühen setzt die Enni im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner auf weitere Methoden. So hat sie beispielsweise auf dem Friedhof Lohmannsheide Nistkästen für Meisen aufgehängt, die natürliche Fressfeinde des Schädlings sind. Schneider weist darauf hin, dass sich Eichenprozessionsspinner nur an Eichen aufhalten. „Bei gespenstig aussehenden Nestern an Sträuchern handelt es sich meist um sogenannte Gespinnstmotten. Da die für Pflanzen und Umwelt harmlos sind, werden sie von uns auch nicht bekämpft.“

