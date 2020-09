Sluiters wird Fraktionschef bei der FDP Neukirchen-Vluyn

Christian Sluiters wird Fraktionsvorsitzender bei der FDP in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Die FDP in Neukirchen-Vluyn hat ihre Linie für die Ratsarbeit der kommenden fünf Jahre festgelegt. Es wurde auch über Personalien gesprochen.

Der Vorstand der FDP hat sich zur Nachbetrachtung der Kommunalwahl und zur Vorbereitung der Fraktionsbildung getroffen. In diesem Zusammenhang wurden die Schwerpunkte für das erste Jahr festgelegt und Christian Sluiters zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die nächsten Monate werden sich die Freien Demokraten „um die Aufarbeitung des Status Quo in der Stadt kümmern und entsprechend dafür verwenden die Verwaltung zu durchleuchten“, heißt es in einer Mitteilung der FDP.

Ziel sei, anhand der aktuellen Situation Konzepte für die Teilbereiche der Stadt zu entwickeln. Das Hauptaugenmerk liege auf dem „Start der Digitalisierungsmaßnahmen in Form einer Digitalisierungsstrategie, ein Entfesselungspaket für die Wirtschaft und die gezielte Förderung des Bildungssektors“. Darüber hinaus wollen die Freien Demokraten die Steuergerechtigkeit, den Klima- und Umweltschutz, Mobilität und den Wohnungsbau angehen. Die ersten Anträge und Anfragen lägen bereit.

„Wir haben uns darauf verständigt, dass ich den Fraktionsvorsitz übernehme. Andrè Landskron wird im Gegenzug mehr Ausschüsse besetzen und dort für unsere Themen kämpfen. Darüber hinaus haben wir uns bereits darüber verständigt, dass Henry Polenk und Benjamin Lampmann als sachkundige Bürger in unserer Fraktion mitarbeiten werden“, sagt Christian Sluiters. Und weiter: „An dieser Stelle trete ich in große Fußstapfen, da unser langjähriges Partei-, Rats- und Fraktionsmitglied Norbert Gebuhr in diesem Jahr aufhört.“