Feuerwehreinsatz Sirenenalarm in Moers: H&M geräumt – Feuerwehr rückte aus

Moers. In der Moerser City gab es am Donnerstag einen großen Feuerwehreinsatz. Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr legte sich die Aufregung aber schnell.

Aufregung in der Moerser Fußgängerzone: Mit eingeschalteten Sirenen und mehreren Löschfahrzeugen ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in die Moerser Innenstadt ausgerückt. Kundinnen und Kunden der H&M-Filiale auf der Steinstraße mussten kurzzeitig das Geschäft räumen.

Nach wenigen Minuten gaben Polizei und Feuerwehr Entwarnung. Bei der Meldung handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Einsatzfahrzeuge zogen ab und die Kundschaft konnte ihren Einkauf unverzüglich fortsetzen.

