Sind die Wasserwerke in Moers für die Hitze gerüstet?

Moers. Enni Energie & Umwelt Niederrhein äußert sich zum Thema Wassermangel am Niederrhein. Wird die Trockenheit zum Problem?

Eine Hitzeperiode rollt auf Deutschland zu. Meteorologen kündigen dabei für die kommende Woche je nach Region Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius an. Für die Versorgung mit Trinkwasser am Niederrhein wird die Trockenheit aber kein Problem darstellen, schreibt die Enni Energie & Umwelt Niederrhein in einer Mitteilung.

„Durch den Einfluss des Rheins haben sich bei uns ausreichende Grundwasservorkommen gebildet, eine Trinkwasserknappheit ist hier nicht zu befürchten“, reagierte der Wassermeister der Enni Energie & Umwelt, Bernd Kamradt, auf deutschlandweite Meldungen. „Natürlich sollten Bürger mit der Ressource als Lebensmittel Nummer eins immer sorgsam umgehen. Ein gezieltes Wassersparen oder gar eine Rationierung ist bei uns auch in extremen Hitzeperioden nicht notwendig.“

Vier Wasserwerke in Moers, Neukirchen-Vluyn und Duisburg

So ist die Wasserressource am Niederrhein reich. Allein Enni verfügt in ihren Gewinnungsgebieten dabei über durch die Bezirksregierung bewilligte Wasserrechte von jährlich elf Millionen Kubikmetern. Die stammen aus mittlerweile vier Wasserwerken in Moers, Neukirchen-Vluyn und auch Duisburg-Rumeln. Durch eine Kooperation mit dem Getränkeproduzent Niederrhein-Gold Tersteegen gelang es auch diese Ressource für die Region zu erhalten, die aktuell mit bis zu einer Millionen Kubikmetern jährlich über eine neue Verbindungsleitung aus dem westlichsten Duisburger Stadtteil über die Stadtgrenze in das zentrale Wasserwerk der Enni in Moers an der Wittfeldstraße fließt. Dort bündelt das Unternehmen sein gesamtes Trinkwasser, enthärtet es und transportiert es dann zu den über 140.000 Menschen in Moers, Neukirchen-Vluyn und teilweise Rheinberg.

Dabei sind die Wasserwerke auch auf die schwankenden Verbräuche ihrer Kunden eingestellt, die je nach Jahreszeit täglich zwischen 17.000 und in Spitzenzeiten knapp 30.000 Kubikmetern liegen. „Unsere Förder- und Druckerhöhungsanlagen sowie die Verteilnetze sind darauf ausgelegt und werden dabei heutzutage vollautomatisch gesteuert“, versichert Kamradt.

Pro-Kopf-Verbrauch im Enni-Gebiet: 122 Liter am Tag

Pro Kopf lag der Verbrauch im Enni-Gebiet 2021 bei 122 Litern am Tag. Dabei sind Verbräuche in Morgen- und Abendstunden besonders hoch. „Gerade in Sommermonaten nutzen viele Kunden unser Wasser für die zusätzliche Dusche, den Pool oder die Gartenbewässerung.“

In den Ferienwochen liegt die Wasserabgabe in Moers und Neukirchen-Vluyn aktuell aber rund zehn Prozent unter den Normalverbräuchen eines Sommertages, der etwa 22.000 Kubikmeter beträgt. Für die kommende Woche rechne man damit, rund ein Drittel mehr an Kunden abzugeben. Ob er dann den Tagesrekord von 28.677 Kubikmeter aus dem trockenen Sommer 2019 erreicht, bleibt dabei abzuwarten. „Wie es auch kommt: Wasser wird bei uns sicher nicht knapp“, so Wassermeister Kamradt. Weiter wirbt der Experte aber für den sorgsamen Umgang mit Wasser. Enni werde weiter alles tun, die Ressource durch vorbeugende Maßnahmen des Gewässerschutzes zu erhalten. Dabei setze man weiter auch auf die enge Kooperation mit den in den Gewinnungsgebieten wirtschaftenden Landwirten. „Die hilft uns dabei, anders als andere Versorger auch in Zukunft ohne zusätzliche Aufbereitung auszukommen und über qualitativ hochwertiges, nitratarmes Wasser in ausreichender Menge zu verfügen.“

