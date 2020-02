Moers. Am Samstag ist Simon Stäblein im Bollwerk 107 in Moers aufgetreten. Der Comedian begeisterte das Publikum mit seinen Pointen und gab gute Tipps.

Simon Stäblein begeistert sein Publikum im Bollwerk in Moers

Da stand er: Das weiße T-Shirt mit dem aufgedruckten Blumenmuster angezogen, das Mikrofon in der Hand und ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen. So richtig böse wirkte das nicht. Wenige Sekunden später zeigte Simon Stäblein, dass er es faustdick hinter den Ohren hat.

Ob man übers Leben weinen oder lachen kann, ließ Stäblein mit seinem Motto „Heul doch“ im Bollwerk am Samstagabend zunächst offen. Mit seinem gleichnamigen ersten Soloprogramm tourt Stäblein seit 2017 durch Deutschland. Viele kennen den 32-Jährigen als Moderator der Comedy-Sendung Nightwash.

Im Bollwerk hat er erstmal geschaut, wie Moers so tickt. Auf die Frage, ob die Moerser Neujahrsvorsätze haben, blieb die Reaktion verhalten: „Die Moerser sind eben einfach gut, wie sie sind“, witzelte der Comedian.

Im Bollwerk hatte Stäblein gute Tipps

Simon Stäblein war froh, wieder im Ruhrpott zu sein: „Ich war im Norden, da klauen dir Möwen den Dürüm.“ Keine Möwen, dafür aber das vorhergesagte Sturmtief Sabine war nun Stäbleins Problem: „Alle plündern den Supermarkt, wie in den Überlebensdokumentationen, in denen sie Batterien und Chirurgen im Keller horten.“

Die Sorgen heutiger Generationen? „Enthaltene Nüsse und Milch wegen Intoleranz und das Ergebnis der Matheklausur.“ Das Luxusleben sei anstrengend, da bräuchte man eben Urlaub. Obwohl: Warum muss jeder im Urlaubsflieger an der Business Klasse vorbeilaufen? „Ich sehe, wie eine Bonze ihren Stuhl genüsslich nach hinten schiebt. Ich picke Essen aus der Alu-Schale.“ Überhaupt sei Urlaub wie Weihnachten: „Liebespaare trennen sich.“

Auf Stäbleins Frage, wer sich noch im Urlaub liebt, zeigte ein Paar auf. Beide arbeiten in derselben Firma, sind selbstständig. Eine Steilvorlage für Stäblein: „Außendienst mit Gebrauchtwaren? Also Organhandel?“

Jenseits des Bösen gebe es noch das Gute. Kinder zum Beispiel. Als er eine Zuschauerin nach ihrem Beruf fragte und sie „Mutter“ entgegnete, applaudierte der ganze Saal. „Ohne Kinder geht nix, das sehen auch die Modeketten-Geschäftsführer“, scherzte Simon Stäblein zynisch mit Blick auf Kinderarbeit in Kleidungsproduktionen. Zu gut kennt Stäblein die Frage, wann er Kinder plane und wer die Frau in der Beziehung wäre: „Ihr glaubt nicht, was ich mir als homosexueller, verheirateter Mann anhören muss.“

Der Mensch könne sich viel vom Tierreich abgucken: „Ein Schäferhund schaut einen schwarzen Mops nicht an und sagt: ‘Du bist schwarz und behindert, mit dir spiele ich nicht.’“ Das Publikum war begeistert von den emotional wie humoristisch treffenden Pointen des Zeitbeobachters Stäblein und nahm seinen Tipp mit: Öfter mal im kindlichen Hopsa-Lauf gehen und alles sorgenfreier sehen.