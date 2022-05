Simon Krivec und der Landrat diskutieren im Leserladen Moers

Moers. Talk im Leserladen: Der Apotheker Simon Krivec hat ein Buch über „das Corona-Chaos“ geschrieben. Landrat Ingo Brohl hat dazu etwas zu sagen.

Im April hatte der Moerser Apotheker Dr. Simon Krivec bundesweit für Aufsehen gesorgt. In seinem Buch “Das Corona-Chaos. Ein Apotheker packt aus” kritisiert er Missstände in der Pandemie, auch in Moers und dem Kreis Wesel. Das will Landrat Ingo Brohl nicht unbeantwortet lassen. Beim NRZ-Talk am 18. Mai um 18.30 Uhr treffen beide aufeinander.

In seinem Buch schildert Krivec die Zeit von Ende 2019 bis Ende 2021. Immer wieder gab es harte Entscheidungen, um die Menschen vor dem Virus zu schützen. Doch wie sah es hinter den Kulissen aus? Warum durfte das Impfzentrum in Moers nur “Impfstandort” heißen und warum wurde es erst Wochen später eröffnet als das Impfzentrum in Wesel?

Ingo Brohl aus Moers ist Ende 2020 Landrat im Kreis Wesel geworden, einer Zeit, in der drastische Einschränkungen notwendig wurden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Krivec und sein Team haben in der Zeit dazu beigetragen, die erste Impfkampagne durchzuführen. Wie war das Zusammenspiel zwischen dem Kreis und den Impfzentren? Was lässt sich aus den Erfahrungen dieser Zeit für die Zukunft lernen? Darüber sprechen Landrat Ingo Brohl und der Apotheker Dr. Simon Krivec mit Matthias Alfringhaus (NRZ) am Mittwoch, 18. Mai, 18.30 Uhr im Niederrhein-Leserladen im Medienhaus Moers, Homberger Straße 4, 47441 Moers.

Für den NRZ-Talk verlosen wir 20 x 2 Tickets, Interessierte können sich bis zum 12. Mai per E-Mail (Stichwort: NRZ-Talk) an lok.moers@nrz.de bewerben. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und eine Rufnummer an.

