Silvester-Kauf Moers: Diese Böller bieten Aldi, Lidl und Co.

Feuerwerk-Begeisterte in Moers haben noch bis Samstag (30. Dezember) Zeit, um Böller, Raketen und Co. zu kaufen. (Symbolbild)

Moers An Silvester gehört für viele Feuerwerk dazu. Welche Supermärkte und Discounter in Moers verkaufen noch Raketen, Böller und Co.? Ein Überblick.

In wenigen Tagen wird ins neue Jahr gefeiert. Während die einen aus Umwelt- und Tierschutzgründen auf ein Feuerwerk verzichten, da es Tieren Angst macht, für dicke Luft sorgt und wahnsinnig viel Müll erzeugt, gehört es für andere hingegen an Silvester dazu. Der Verkauf von Raketen, Böllern und Co. hat bereits am Donnerstag, 28. Dezember, gestartet. Wer noch Feuerwerkskörper kaufen möchte, hat dazu noch am Freitag, 29. Dezember, und Samstag, 30. Dezember, in folgenden Läden eine Chance. Die folgende Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Moerser Supermärkte und Discounter führen Tischfeuerwerk, Raketen, Böller, aber auch Fontänen und Wunderkerzen im Sortiment

Ob Tischfeuerwerk, Feuerwerksbatterien oder auch Wunderkerzen. Bei Aldi-Süd können Interessierte in den Filialen an der Uerdinger Straße 67, Franz-Haniel-Straße 90 und der Orsoyer Allee 1b von 8 bis 21 Uhr noch Silvesterknaller kaufen. In den Filialen an der Düsseldorfer Straße 332-338, Bahnhofstraße 17, Baustraße 27, und am Drennesweg 3 jeweils von 8 bis 20 Uhr. Vorab lohnt sich zudem ein Blick ins Internet. Über www.aldi-sued.de lässt sich einsehen, welche Böller noch in den Filialen vorhanden sind.

Bei dem Discounter Aldi Süd in Moers können Feuerwerks-Begeisterte noch Last-Minute Raketen, Böller und Co. kaufen. So auch in der Filiale an der Uerdinger Straße 67. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ein Sortiment an Raketen, Fontänen und Böllern hat auch der Discounter Lidl. Von 7 bis 21 Uhr können die Bürger in den Filialen an der Hülsdonker Straße 110, Klever Straße 46, Römerstraße 446 und Franz-Haniel-Straße 22 ihre Silvestereinkäufe vornehmen.

Der Discounter Netto verkauft Fontänen, Wunderkerzen, Böller oder auch Raketen. Feuerwerks-Begeisterte können in den Filialen an der Kampstraße 2a, Blücherstraße 13-15, Nieper Straße 1 und am Markt 2 jeweils von 7 bis 22 Uhr zuschlagen. Die Filialen an der Homberger Straße 410 und Düsseldorfer Straße 419 haben jeweils von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Auch die im Januar eröffnete Drogeriemarktkette Müller beteiligt sich am Feuerwerkskörper-Verkauf

Ein Besuch lohnt sich ebenfalls beim Discounter Penny, Homberger Straße 115. Dort können noch von 7 bis 22 Uhr die letzten Silvestereinkäufe vorgenommen werden. Auch die Rewe-Supermärkte (Uerdinger Straße 55-63 und am Markt 1-3) führen Feuerwerkskörper in ihrem Sortiment. Zwar sei schon einiges vergriffen, ein Restbestand sei aber noch erhältlich, heißt es dort. Die Moerser können dort jeweils von 7 bis 22 Uhr zuschlagen.

Und auch bei Kaufland gibt es noch einen Restbestand. Die Filialen an der Römerstraße 570 und an der Hülsdonker Straße 86 haben jeweils von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Erstmals mit dabei im Moerser Feuerwerksgeschäft ist in diesem Jahr die Drogeriemarktkette Müller, Römerstraße 57, die Anfang des Jahres eröffnet hat. Von 9 bis 20 Uhr können dort Böller und Co. eingekauft werden.

Hornbach und ein Teil der Edeka-Filialen in Moers verzichten jedoch ganz auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern

An dem Verkauf von Silvesterknallern beteiligen sich auch ein Teil der Edeka-Filialen. Bei Edeka Sorgi (Uerdinger Straße 39-41) und bei Edeka Raber (Nieper Straße 21-23) können die Kunden jeweils von 8 bis 20 Uhr zuschlagen. Bei Edeka Paschmann, Römerstraße 428, jeweils von 7 bis 21 Uhr. Die anderen Filialen im Stadtgebiet verzichten auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern, die seit dem Verkauf-Verbot der vergangenen Jahre ohnehin aus dem Sortiment verschwunden sind.

Um einen Beitrag zum Umwelt- und Tierschutz zu leisten, verzichtet Hornbach (Franz-Haniel-Straße 71) schon seit 2020 darauf, Feuerwerkskörper zu verkaufen. Auch in diesem Jahr führt der Markt keine Böller und Co. im Sortiment.

