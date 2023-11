Was machen Sie an Silvester? Wir hätten da ein paar Tipps… (Symbolfoto)

Silvester Silvester in Moers und Umgebung: 6 Tipps für Feierlustige

Moers. Vom Philharmoniekonzert bis zur großen Gala: Zu Silvester ist in Moers und Umgebung viel los. Wir sagen, was jetzt noch geht – und was nicht.

Wer für einen unterhaltsamen Abend an Silvester noch nach etwas Passendem sucht, sollte sich beeilen. In der Region Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gibt es nur noch wenige Angebote, die nicht ausverkauft sind. Und viele Gastronomen oder Veranstalter mit Eventhallen haben ihre Pforten geschlossen. Wer ein paar Kilometer weiter fahren möchte, dem werden allerdings noch einige schöne Veranstaltungen zum Jahreswechsel geboten.

Zum ersten Mal nach Corona ruft das Team im Café Del Sol an der Rheinberger Straße in Moers zur großen Silvesterparty. Ein DJ sorgt musikalisch für Stimmung, für Hungrige gibt es ein warmes Buffet. Preis: 99 Euro (einschließlich Buffet und Getränken) pro Personen. Dafür gibt es noch Karten.

Karten gibt es auch noch für die große Silvestergala in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn. Dort bieten Axel Tappertzhofen und sein KuCa-Team ihren Gästen ein festlich-feines Buffet. Dazu treten auf der Bühne zwei Sänger auf, ab 22 Uhr darf ins neue Jahr getanzt werden. Für die passende Musik sorgt ein DJ. Karten im KuCa in Vluyn, zu 125 Euro einschließlich Programm, Getränken und Buffet.

Beeilen sollten sich Interessierte, die zum großen Neujahrskonzert „Auf Wiener Art“ mit den Prag Royal Philharmonic-Musikern in die Enni-Eventhalle am Solimare möchten (Neujahrstag, Beginn: 18 Uhr). „Es ist ein echtes Highlight“, schwärmt Enni-Pressesprecher Herbert Hornung. Und: Es gebe tatsächlich noch einige Karten (ab 39,50 Euro) über Eventim oder beim Moers-Marketing an der Kirchstraße.

Karten gibt es auch noch für die Silvester-Vorstellung im Schlosstheater. Dort gibt es das schwarz-humorige Stück „Zwei Fleischfachverkäuferinnen“ von Rosa von Praunheim. (Karteninfo: 02841/8834 110). Ausverkauft ist hingegen das Silvester-Kammerkonzert im Rokokosaal Kloster Kamp, das stets mit einem Überraschungsprogramm aufwartet.

Nur ein paar Kilometer weiter weg am Stadttheater Krefeld ist was los: Zur Musik von Queen steigt das humorige Stück „Queen’s last Night“ ab 18 Uhr. Karten gibt es noch ab 48,50 Euro unter anderem über Eventim. Der beliebte Varieté-Zirkus Flic Flac im benachbarten Zentrum Duisburgs ruft an Silvester um 15.30 und 19.30 Uhr zu Vorstellungen mit viel Musik, Artistik und Akrobatik, Karten von 29 bis 69 Euro (auch ermäßigt) u.a. beim Moers-Marketing.

Ganz kostenlos und inzwischen bei vielen Menschen schon gute Tradition ist an Silvester der Aufstieg auf die Halde Norddeutschland an der Geldernschen Straße in Neukirchen. Dort erwartet den Wanderer ein grandioser Ausblick weit über den Rhein. Das Feuerwerk über den einzelnen Ortschaften ist bei klarem Wetter herrlich anzusehen.

Dazu bitten der Regionalverband Ruhr (RVR) als Eigentümer sowie die Stadt Neukirchen-Vluyn: Besucher sollten im Dunkeln die gefährliche Treppe meiden und den Wanderweg zur Spitze nutzen. Bei Frost sei die Treppe gesperrt. „Schön wäre es vor allem, wenn die Leute ihren Müll auch wieder mit herunternehmen würden“, bittet Sandra Kiss vom Presseamt. Das Forstamt des RVR habe leider immer viel mit den Aufräumarbeiten zu tun.

