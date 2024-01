Silvester: Feuerwehr Moers rettet Menschen nach Kellerbrand

Zwischen 22.30 Uhr und 3 Uhr am Morgen sind die Einsatzkräfte in Moers zu insgesamt 10 Brandeinsätzen ausgerückt (Symbolbild).

Moers Zu insgesamt 10 Einsätzen ist die Feuerwehr in der Silvesternacht ausgerückt. Der Moerser Feuerwehrchef sagt: „Das war eine sehr unruhige Nacht.“

„Das war eine sehr unruhige Nacht“, resümiert der Moerser Feuerwehrchef Christoph Rudolph die vergangene Silvesternacht 2023 im Gespräch mit der Redaktion. Dennoch sagt er auch: „Für eine Silvesternacht war es ein normales Einsatzgeschehen.“ Zwischen 22.30 Uhr und 3 Uhr am Morgen seien die Einsatzkräfte zu insgesamt 10 Brandeinsätzen ausgerückt. Brennende Mülltonen, Sträucher und Hecken sowie Reste von Feuerwerksbatterien mussten gelöscht werden, meist entstanden aus unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Auf der Isergebirgsstraße brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses, neben der Brandbekämpfung mussten vier Personen, teils über Leitern, aus dem verrauchten Gebäude gerettet werde. Nach rettungsdienstlicher Sichtung konnten später alle wieder ihre Wohnungen betreten. Auf der Lotharstraße brannte es auf einem Balkon, der Brand konnte schnell ohne größeren Sachschaden abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Moerser Rettungsdienst: 54 Einsätze in der Silvesternacht

Der Rettungsdienst musste bis zum Morgen zu 54 Einsätzen ausrücken. Hier wurde die komplette Bandbreite von übermäßigem Alkoholkonsum, unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerksköpern und Körperverletzungen behandelt. Das Alltagsgeschäft mit Einsätzen die nicht in Zusammenhang mit Silvester stehen fallen während dieser Zeit selbstverständlich weiter an, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Moers.

In der Silvesternacht waren vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Für die anfallenden Brandeinsätze waren die Hauptwache und sechs weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Gewalttaten gegenüber unseren Einsatzkräften gab es nicht zu verzeichnen.

