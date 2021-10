Silke König hilft in Moers Frauen im Kampf gegen Brustkrebs

Moers. Silke König ist Breast-Care-Nurse im Bethanien in Moers. Sie zeigt Frauen, wie sie richtig die Brust abtasten, um frühzeitig Knoten zu erkennen.

Seit rund 36 Jahren steht der Oktober im Zeichen des Kampfes gegen Brustkrebs. Die American Cancer Society rief Mitte der 80er-Jahre den sogenannten „Pinktober“ aus, um das Thema weltweit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Seitdem stehen die rosafarbige Schleife „Pink Ribbon“ und die Farbe Pink auch in Deutschland als Symbol der Bewegung.

Im Moerser Krankenhaus Bethanien ist das Thema Brustkrebs das ganze Jahr über präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frauenklinik, des Moerser Standortes des Kooperativen Brustzentrums Linker Niederrhein, sind für die Behandlung von Patientinnen mit der Erkrankung speziell ausgebildet. So wie Silke König, eine der ausgebildeten Breast-Care-Nurses des Brustzentrums, die hauptsächlich Brust- und Brustkrebspatientinnen betreut sowie in der Brustsprechstunde tätig ist. Sie ist hauptsächlich mit der Pflege von Brustkrebspatientinnen betraut.

Die 45-jährige Medizinische Fachangestellte ist seit rund 20 Jahren im Bethanien. Vor einiger Zeit hat sie eine Weiterbildung zur Mamma-Care-Trainerin gemacht – eine spezialisierte Ausbildung zur Anleitung des Brustabtastens. Sie zeigt Frauen Techniken, mit denen sie eigenständig Knoten in der Brust ertasten können. In ihrem Kursus leitet sie Frauen in kleineren Gruppen von meistens nur zwei Teilnehmerinnen an. Die Kurse finden je nach Nachfrage statt. Eine Einheit kostet pro Teilnehmerin 20 Euro.

Kontakt und Anmeldungen: Silke König, 02841/200-209 09 oder per Mail an frauenklinik@bethanienmoers.de.

