Siebenjähriger wird in Kamp-Lintfort angefahren und verletzt

Kamp-Lintfort. Ein siebenjähriger Junge wird in Kamp-Lintfort von einem Pkw angefahren und bei dem Unfall verletzt. Der genaue Hergang ist noch nicht geklärt.

Ein siebenjähriger Junge ist in Kamp-Lintfort angefahren und verletzt worden. Der Unfall ist laut Polizei noch nicht genau geklärt.

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 13.35 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war eine 53 Jahre alte Kamp-Lintforterin mit ihrem Pkw auf der Bürgermeister-Schmelzing-Straße unterwegs Richtung Eyller Straße. Sie habe plötzlich an der rechten Fahrzeugseite im Bereich des Seitenspiegels einen „Knall“ wahrgenommen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Dann habe sie im Rückspiegel gesehen, wie sich eine Frau um ein verletztes Kind kümmerte. Der Junge hatte die Straße überqueren wollen, um zu einem Kiosk auf der anderen Seite zu gelangen, so die Polizei weiter. Zuvor habe er wohl zwischen geparkten Autos gestanden und sich möglicherweise zu weit vorgewagt, so dass ihn der Seitenspiegel des Pkw traf.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Frau, die sich um den Verletzten kümmerte, um dessen Mutter. Sie brachte ihren Sohn dann selber ins St. Bernhard-Hospital.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland