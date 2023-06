Sieben Verletzte bei Karambolage auf A57 bei Moers

Moers. Die A57 war am Donnerstagnachmittag bei Moers nach einem Unfall zeitweise in Richtung Goch voll gesperrt. Sechs Rettungswagen im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der A57 bei Moers sind am Donnerstag-Nachmittag sieben Personen verletzt worden. Vier Autos waren aus bisher unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Goch zusammen geprallt. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Norden gesperrt.

Eingeklemmt wurde niemand, als es gegen 14.25 Uhr krachte, berichtete die Feuerwehr Moers am Abend. Alle Insassen hatten die am Unfall beteiligten Autos selbstständig verlassen. Weil so viele Personen zu versorgen waren, rückte die Feuerwehr mit sechs Rettungswagen an, zwei davon kamen aus Krefeld, und zwei Notärzten, teilte die Feuerwehr mit. Auch Polizisten und einige Ersthelfer kümmerten sich mit um die Verletzten, berichtete die Feuerwehr.

Unfall auf A57: Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser

Beide Fahrstreifen in Richtung Niederlande wurden für die Rettungsmaßnahmen gesperrt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die sieben Auto-Insassen seien laut Feuerwehr alle als leicht verletzt beurteilt worden und kamen alle zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr musste anschließend noch die Fahrbahn reinigen, weil Öl, Kraftstoffe und Kühlflüssigkeit ausgelaufen waren. Zur Höhe des Sachschadens gab es am Abend keine Einschätzungen. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

