Sicherheit für Kinder: Neukirchen-Vluyn sucht Schülerlotsen

In Neukirchen-Vluyn werden Schülerlotsen gesucht.

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn sucht Schülerlotsinnen und -lotsen, die die Schulwege der Kinder sichern. Wer sich für das Ehrenamt bewerben kann.

Das Schulverwaltungsamt der Stadt Neukirchen-Vluyn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verkehrshelfer, die in Neukirchen-Vluyn dafür sorgen, dass Grundschüler gefahrlos zu ihrer Schule gelangen und auch deren Rückweg gesichert ist. Darauf weist die Pressestelle der Stadt Neukirchen-Vluyn jetzt hin.

Der Dienst erfolgt von Montag bis Freitag im wöchentlichen Wechsel. Die Beschäftigung ist geringfügig und wird angemessen vergütet, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Gesucht wird Hilfe für alle Ortsteile. Verkehrshelfer sollten mindestens 16 Jahre alt sein, wobei dem Alter nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Wichtig ist, dass man sich der Verantwortung bewusst und bereit ist, nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Regen, Wind und Schnee pünktlich dieser Aufgabe nachzukommen, so die Stadt.

Bei Einstellung erfolgt eine Einweisung durch die Polizei. Die notwendige Ausstattung wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Während ihrer Tätigkeit sind Verkehrshelfer versichert.

Alle, die gerne diese Aufgabe übernehmen möchten, können sich an das Schulverwaltungsamt der Stadt Neukirchen-Vluyn, Zimmer 145, Telefon 02845 / 391 181, wenden.

