In Moers haben unseriöse Handwerker horrende Preise verlangt.

Polizei warnt in Moers

Polizei warnt in Moers Seniorin in Moers wird Opfer von unseriösen Handwerkern

Moers Eigentlich war nur der Abfluss in der Wohnung in Moers verstopft. Die Hilfe kam auch am gleichen Tag, doch die Kosten waren horrend.

Eine Seniorin aus Moers ist jetzt Opfer von unseriösen Handwerkern geworden. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich gegen die Masche wappnen kann.

Die 79-Jährige hatte am vergangenen Samstag einen 24-Stunden-Sanitär-Service angerufen, nachdem der Abfluss in ihrer Wohnung verstopft war. Auf den Service war sie im Internet aufmerksam geworden, er war per Mobilfunknummer erreichbar.

Der Handwerker kam noch am gleichen Tag und reparierte zwar den Abfluss, allerdings zu einem horrenden Preis, wie die Polizei am Montag berichtet. Die Moerserin entrichtete den Betrag per EC-Karte. Eine Rechnung oder einen Beleg erhielt sie nicht.

Nachdem sie misstrauisch geworden war, wollte sie das Geld zurück überweisen. Dies war laut Auskunft der Bank jedoch nicht mehr möglich, da es bereits ins Ausland gegangen war.

Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls warnt die Polizei vor unseriösen Betrieben und gibt folgende Tipps: Angebote im Internet vergleichen (nicht das Erstbeste nutzen), keine ungeprüften Rechnungen unterschreiben (Kleingedrucktes lesen), Leistungen und Preise vorher besprechen bzw. vereinbaren, Arbeitsvorgang beobachten (sind Abläufe notwendig und zeitangemessen?), auf Rechnung bezahlen (Sofortzahlung vermeiden). Im Vorfeld, rät die Polizei weiter, sollten seriöse Telefonnummer von Handwerker-Notdiensten aus der Region im Telefon gespeichert werden. Und: Im Zweifel die Polizei unter 110 informieren.