„Sehnsucht himmelwärts“: Ehemalige Pfarrerin liest in Moers

Katharina Plehn-Martins liest am 18. November in Moers.

Moers. Katharina Plehn-Martins ist Pfarrerin im Ruhestand. Ihre Texte machen Hoffnung in schwierigen Zeiten. Am 18. November liest sie in Moers.

„Sehnsucht himmelwärts“ heißt eine Lesung mit Katharina Plehn-Martins am kommenden Donnerstag, 18. November, 18 Uhr in der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, Schwanenring 5 in Moers.

In dem Buch der Pfarrerin im Ruhestand geht es um Sehnsucht. Katharina Plehn-Martins erzählt laut Ankündigung die Geschichte von Anna erzählt, deren Lebensweg aus einem winzigen hessischen Dorf über ihre Kindheit und Jugend in Moers nach Düsseldorf, Berlin und später sogar für einige Zeit nach Jerusalem führt.

Ein Lehrstück für Mut zu einem vitalen Leben

Die Autorin erzählt Annas Geschichte in Miniaturen und führt den Leserinnen und Lesern vor Augen, welche dynamische Kraft Sehnsucht hervorbringen kann. Wie ein roter Faden zieht sich Annas Biografie durch das Buch, wird, so die Ankündigung, kenntnisreich mit historischen wie aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu einem Ganzen verwoben und so ein Lehrstück für Mut zu einem vitalen Leben, das sich von Widerständen nicht deprimieren lässt.

Katharina Plehn-Martins Texte möchten in diesen Zeiten eine Hilfe sein, unsere schwierige Lage hoffnungsvoll und lebensfroh zu bewältigen, heißt es weiter. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Kantor Eun-Sup Jang aus der evangelischen Kirchengemeinde Moers. Nach der Lesung ist Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein.

Hier gibt es Karten für die Lesung

Vorverkauf: 5 Euro, Barbara Buchhandlung, Burgstraße 3, in Moers. Wenn am Abend noch Plätze frei sind, gibt es auch Tickets an der Abendkasse. In der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring gilt die 3-G-Regel – Zugang nur mit Nachweis von geimpft, genesen oder getestet. Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Unterstützt wird die Lesung am Donnerstag von der Sparkasse am Niederrhein. Mehr Informationen im Netz auf: www.schwanenring.de

