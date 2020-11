Glaube Seelsorgerin aus Moers entwickelt Bibel in Gebärdensprache

Moers. Monika Greier hat mit Mitstreitern die erste Kinderbibel in Gebärdensprache entwickelt. Die Filme sind jetzt auf Youtube zu sehen.

Die erste Kinder-Bibel in Gebärdensprache ist da. Im Netz veröffentlicht hat sie die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelischen Gehörlosenseelsorge (DAFEG). Monika Greier, Gehörlosenseelsorgerin in den Kirchenkreisen Moers , Krefeld-Viersen und Kleve koordinierte das Projekt, verfasste die Texte für die Sprecher und schrieb in Abstimmung mit einer gehörlosen Mitarbeiterin die Untertitel für das Videoangebot, das kostenlos auf Youtube anzusehen ist.

Die Videos, ursprünglich für hörende Kinder konzipiert, sind kurze Filme, in denen mit biblischen Figuren Geschichten von Jesus erzählt werden. Während ein Film im Hintergrund abläuft, erzählt ein gehörloser Dolmetscher lebhaft die Geschichte. Dazu können die Zuschauer Untertitel einschalten und auch die Erzählung hören.

„So ist eine wirklich barrierefreie Kinderbibel entstanden, mit der zum ersten Mal gehörlose Kinder mit ihren hörenden Eltern gemeinsam die Jesusgeschichten ansehen können. Umgekehrt können auch gehörlose Eltern mit ihren hörenden oder schwerhörigen Kindern zusammen die Videos verfolgen“, erklärt Monika Greier. Auch in der Schule sind die Geschichten im Unterricht nutzbar.

Die erste Kinder-Bibel in Gebärdensprache hat ihren Ursprung in Moers

Von der Idee bis zur Fertigstellung war es ein langer Weg. Schon im Jahr 2002 wurden Monika Greier und Ulrike Müller (Lehrerin am Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen) von der DAFEG beauftragt, eine Konzeption zu überlegen. Sämtliche Versuche scheiterten aber. „In den 16 Jahren waren wir manchmal kurz davor, das Projekt aufzugeben“, erinnert sich die Pastorin.

Auftrieb bekam das Projekt wieder, nachdem sie im Internet Bibelfilme für Hörende mit biblischen Erzählfiguren fand. Gedreht hat sie mit hohem Aufwand an Gestaltung, Technik und Beleuchtung Regisseur Gerhard Stahl. Die DAFEG konnte die Filme kaufen. Anschließend wurden sie von der Berliner Firma „yomma“, die von Gehörlosen geleitet wird, verdolmetscht. „Die Mitarbeitenden haben die Jesusgeschichten mit viel Herz gebärdet und die Untertitel hinzugefügt. Eine Schauspielerin hat anschließend die Texte für die hörenden Zuschauer vorgelesen.“

Zehn Videos stehen bereits im Netz. Im nächsten Jahr kommen noch vier Geschichten hinzu. Unterstützt wurde das Projekt Kindergebärdenbibel von dem evangelischen Schwerhörigenverband (ESiD) und der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).

>>> Filme sind auf Youtube zu finden

Die Filme findet man auf YouTube , wenn man „Kinder-Gebärden-Bibel“ oder „Kinderbibel DGS“ ins Suchfeld eingibt.

Online sind: Die Weihnachtsgeschichte. Der 12-jährige Jesus im Tempel•Jesus ruft seine Jünger•Der verlorene Sohn•Der barmherzige Samariter•Jesus und Zachäus•Jesus segnet die Kinder•Das große Festmahl•Das Scherflein der Witwe•Die Heilung des GelähmtenIm nächsten Jahr kommen dazu:•Das verlorene Schaf•Die 10 Aussätzigen•Die Speisung der 5000 Menschen•Die Passions- und Ostererzählung