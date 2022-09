Sechsspuriger A57-Ausbau: Erörterung im Oktober in Krefeld

Moers/Krefeld. 76 Personen haben Einwände gegen die Planungen erhoben. Dazu gibt es Unterschriftenlisten. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Lärmschutz.

Das Verfahren für den für den sechsspurigen Ausbau der Bundesautobahn 57 zwischen dem Autobahnkreuz Moers und der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt geht in die entscheidende Phase: Die in diesem Fall zuständige Bezirksregierung Detmold hat für Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Oktober die Erörterung geplant.

Veranstaltungsort ist laut einer Mitteilung der Bezirksregierung vom Dienstag die Halle „Kaya Plaza“, Gladbacher Straße 411, in Krefeld. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Geleitet wird die Erörterung durch die Bezirksregierung Detmold. Einwender, Träger öffentlicher Belange und Betroffene bekommen die Gelegenheit, ihre Fragen und Stellungnahmen zum Ausbauprojekt mit der Autobahn GmbH zu erörtern.

Zunächst werden die Themen erörtert, die von den Einwendern vorgeschlagen wurden. Daran schließt sich im nichtöffentlichen Teil die Erörterung der Grundstücksbetroffenheiten an. Zu den Themen gehören laut Mitteilung neben dem Trassenverlauf vor allem die Auswirkungen der Baumaßnahme auf Mensch und Umwelt sowie Fragen der Grundstücksnutzung.

„Alle privaten Einwendungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange werden eingehend behandelt“, heißt es von der Bezirksregierung. 76 Personen hatten bei der Bezirksregierung Einwendungen erhoben, zahlreiche weitere kommen auf Unterschriftenlisten hinzu. Die Einwendungen betreffen insbesondere das Thema Lärmschutz.

Genaue Informationen zur Tagesordnung gibt es in den ortsüblichen Bekanntmachungen der Städte Krefeld und Moers sowie der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Detmold, zu finden unter der Internetadresse www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueberuns/organisationsstruktur/abteilung-1/dezernat-12/amtsblatt. Für den aktiven Lärmschutz sind über Längen von etwa 3,7 Kilometer auf der Westseite und rund 4 Kilometer auf der Ostseite der A 57 Lärmschutzwände geplant. Sie sollen zwischen 2,5 und sieben Meter hoch sein.

Um die Organisation des Erörterungstermins zu erleichtern, bittet die Bezirksregierung um schriftliche Anmeldung: per Post an die Adresse Bezirksregierung Detmold, Dez. 25, Leopoldstraße 15, 32756 Detmold) oder per E-Mail an post25@bezreg-detmold.nrw.de.

