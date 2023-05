Die CDU-Fraktion in Moers fordert ein zusätzliches Schwimmkursangebot für Kinder, Dabei müssen auch die Eltern ins Wasser.

Schwimmen Schwimmkurse in Moers: CDU fordert ein zusätzliches Angebot

Moers. Weil Schwimmkurse komplett überbucht sind, setzt sich die CDU in Moers für Eltern-Kind-Kurse am Wochenende ein. Wie das konkret aussehen könnte.

Die CDU-Ratsfraktion fordert ein zusätzliches Schwimmkursangebot für Kinder an den Wochenenden in den Moerser Bädern. In einem Antrag konkretisiert die Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn, dass es um ein Angebot für Eltern mit ihren Kindern gehe: „In diesem Kurs sollen die Eltern, die mit dem Kind zusammen im Wasser sind, vom Beckenrand aus durch Schwimmtrainer professionell begleitet und angeleitet werden.“

Durch die Corona-Krise sei die so wichtige schulische Schwimmausbildung über zwei Jahre unmöglich geworden, schreibt die CDU. Die Schwimmkurse, die außerhalb der Schule angeboten werden, seien hoffnungslos überbucht, die Wartelisten lang. Deswegen habe die Fraktion zu diesem Thema Gespräche geführt, auch mit den Freien Schwimmern Rheinkamp. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Moerser Bäder an Wochenenden nicht ausgelastet seien.

In den Eltern-Kind-Kursen werde die Schwimmpraxis mit einer Vertrauensperson erlernt, während sie durch Schwimmtrainerinnen und -trainer vom Beckenrand aus professionell angeleitet werden, schreibt die CDU weiter. Die Freien Schwimmer hätten bereits „volle Unterstützung zugesagt“, versichert Petra Kiehn.

Das zusätzliche Angebot könne aber auch noch ein Problem im Schwimmsport entschärfen, ergänzt die CDU-Fraktionsvorsitzende. Immer wieder hätten Schwimmvereine mit Vorwürfen von sexualisierte Gewalt zu kämpfen. „Wenn Eltern vom Beckenrand aus angeleitet werden, kommen Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer im Idealfall gar nicht mehr in die Situation, sich erklären zu müssen, ob sie ein Kind unsittlich berührt haben oder nicht“, so Petra Kiehn.

