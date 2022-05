Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Moers schwer verletzt wurde.

Am Samstag gegen 15:05 Uhr kam es auf der Nieper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jährige Autofahrer aus Moers befuhr die Nieper Straße in Richtung Neukirchen Vluyn. In Höhe Hausnummer 201 bog er laut Angaben der Polizei nach links in die dortige Grundstückseinfahrt ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer aus Moers.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde durch Ersthelfer versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht, teilt die Polizei weiter mit. Lebensgefahr besteht nicht.

Die 54-jährige Beifahrerin des Pkw-Fahrers wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Motorrad und Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Zusammenstoß geriet das Motorrad gegen den Pkw einer 33-jährigen Frau aus Krefeld, die hinter dem Fahrzeug des 56-Jährigen fuhr. Sie, sowie der Autofahrer blieben unverletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Nieper Straße in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

