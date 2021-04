Schwerer Verkehrsunfall in Moers: Wer ist bei Grün gefahren?

Moers. Am Samstag hat sich in Moers-Eick ereignet. Eine Frau wurde schwer verletzt. Zum Unfallhergang gibt es noch Fragen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Ostersamstag kam es im Ortsteil Eick zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich an der Ampelkreuzung Rheinberger Straße (L137) / Oderstraße / Hebbelstraße. Da der Unfallhergang zurzeit unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, heißt es in der Meldung.

Hier wird vor allem ein Zeuge gesucht, der mit einem schwarzen Auto unterwegs war und links neben einem 43-jährigen Unfallbeteiligten stand.

Beide Unfallbeteiligten geben laut Polizei an, bei „Grün“ in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Der Ablauf wird wie folgt geschildert: Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 80-Jährige Moerserin mit einem Auto die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. Zeitgleich befand sich ein 43-Jähriger aus Kamp-Lintfort auf dem rechten Fahrstreifen der Hebbelstraße, um nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit der von hinten kommenden Moerserin.

Die 80-Jährige verletzte sich schwer, der 43-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. An beiden Autos entstand Sachschaden. Da die Wagen nicht mehr fahrbereit waren, schleppten Abschleppunternehmen sie ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, anhand von Zeugen den Sachverhalt klären zu können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.