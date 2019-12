Moers. Bei einem Unfall ist in Moers am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Krefelder Straße bleibt weiter gesperrt.

Motorradfahrer wird bei Unfall in Moers schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Moers ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik in Duisburg gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine Autofahrerin gegen 15.30 Uhr von der Krefelder Straße nach links auf den Parkplatz am Freizeitpark abbiegen. Sie kam aus der Stadtmitte. Beim Abbiegen soll sie mit dem Motorrad eines Mannes aus Moers kollidiert sein. Der Mann kam zu Fall und blieb rund 15 Meter von der Unfallstelle entfernt auf dem Gehweg liegen. Das Motorrad lag noch einige Meter weiter.

Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Die Krefelder Straße ist von der Unterwallstraße in der Stadtmitte bis zur Venloer Straße gesperrt. Ebenso ist die Kranichstraße gesperrt. Vom Parkplatz am Freizeitpark wird der Verkehr zur Venloer Straße abgeleitet. Zurzeit ist ein Sachverständiger vor Ort. Nach Angaben der Polizei soll die Sperrung bis etwa 18 Uhr andauern. Im weiteren Umfeld der Unfallstelle bilden sich Staus. (alf)