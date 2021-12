In Moers hat es am Freitag einen Unfall mit einem schwer Verletzten gegeben (Symbolbild).

Blaulicht Schwerer Unfall in Moers: Autofahrer (88) fährt Fußgänger an

Moers. Bei einem Unfall in Moers ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Laut Zeugen hatte ihn der Wagen eines 88-Jährigen beim Abbiegen erfasst.

Bereits am Freitag gegen 10.15 Uhr kam es in Moers an der Lotharstraße, Ecke Homberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Montag.

Bei dem Unfall verletzte sich ein 33-jähriger Fußgänger schwer. Zeugen zufolge war ein 88-jähriger Mann aus Moers mit einem Wagen abgebogen und hatte dabei den Fußgänger erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der 88-Jährige blieb unverletzt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland