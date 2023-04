Bei einem Unfall in Kamp-Lintfort gab es Verletzte (Symbolbild).

Straßenverkehr Schwerer Unfall in Kamp-Lintfort: Vier Menschen verletzt

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem auch die Beifahrer verletzt wurden. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Bei einem Autounfall in Kamp-Lintfort an der Ecke Nordtangente / Nimmendohrstraße sind am Sonntag gegen 17.45 Uhr vier Personen laut Polizei schwer verletzt worden.

Eine 18-jährige Frau aus Kamp-Lintfort war mit einem Auto auf der Nimmendohrstraße in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereiches Nimmendohrstraße/ Nordtangente unterwegs und wollte auf die Rheinstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort.

Dieser fuhr mit seinem Auto die Nordtangente aus Richtung Moerser Straße. In beiden Fahrzeugen befanden sich Beifahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl die Fahrerin und der Fahrer als auch die beiden 69 und 18 Jahre alten Beifahrer.

Rettungswagen brachten alle vier zu Krankenhäusern nach Moers und Wesel. Dort blieben die Verletzten zunächst zur weiteren Beobachtung auf der Station.

