Schwerer Unfall: Deshalb kreiste ein Hubschrauber über Moers

In Moers hat es einen Unfall gegeben, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz (Symbolbild).

Moers. Bei einem Unfall in Moers ist ein Radfahrer aus Neukirchen-Vluyn lebensgefährlich verletzt worden. Beteiligt am Geschehen war ein Autofahrer.

Bei einem Unfall in Moers ist am Freitag ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Radfahrer war gegen 12 Uhr auf der Hülsdonker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 45-jähriger Mann mit seinem Auto aus einer Hauseinfahrt auf die Hülsdonker Straße einfuhr.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Radfahrer stürzte und sich die schweren Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann, bei dem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 38-jährigen Neukirchen-Vluyner handelt, in eine Duisburger Klinik.

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort aufgenommen und wird dabei von einem Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve unterstützt. Die Hülsdonker Straße ist zur Zeit zwischen der Walpurgisstraße und der Hubertusstraße gesperrt. Polizisten leiten den Verkehr ab.

