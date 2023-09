Schwafheimer Kirmes 2023: Alle Infos zum Volksfest in Moers

Moers. Nach der großen Moerser Kirmes steht im Ortsteil Schwafheim schon das nächste Volksfest an. Alle Details zu Eröffnung, Angebot und Programm.

Das Kirmestreiben in Moers nimmt kein Ende: Zwei Wochen nach der großen Kirmes in der Innenstadt kehrt die beschaulichere Ortsteilkirmes in Schwafheim zurück. Von Freitag, 15. September, bis Montag, 18. September, findet das Volksfest auf dem Marktplatz am Länglingsweg statt. Nach coronabedingten Absagen fiel die Veranstaltung im vergangenen Jahr dann insbesondere den gestiegenen Energiepreisen und daraus resultierenden Planungsunsicherheiten zum Opfer, wie die Veranstalter mitteilen. Auch in diesem Jahr stand die Stadtteilkirmes auf der Kippe, nun sei aber klar, dass die Tradition in Schwafheim wieder aufleben kann.

Im Rahmen der klassischen Kirmes werden für die kleinen Besuchern ein Autoscooter, ein Kinderkarussell, Ball- und Pfeilwurfstände sowie Entenangeln geboten. Das Angebot für Verpflegung besteht aus einem großen Grill-Pavillon, einem Crêpe-Stand, einem Verkaufsstand mit gebrannten Mandeln und Süßigkeiten sowie klassischen Getränkewagen, einem Wein- und einem Likörstand.

Kirmes in Moers-Schwafheim: Vielseitiges Programm von Live-DJ bis Ponyreiten

Das geplante Rahmenprogramm der Kirmes startet am Freitag, 15. September, um 16 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 18 Uhr wird dann bei der Pre-Opening-Party mit DJ P-Becker der offiziellen Eröffnung der Kirmes entgegengefiebert. Diese erfolgt am Samstag um 13.45 Uhr mit dem Bürgermeister der Stadt Moers, Christoph Fleischhauer. Um 18 Uhr beginnt eine Abendveranstaltung mit der Düsseldorfer Live-Band „Alt Schuss“.

Am Sonntag öffnet der Kirmesplatz sogar schon um 11 Uhr. Dann stehen Ponyreiten für Kinder sowie ein Frühschoppen für die Erwachsenen auf dem Programm der Kirmes in Schwafheim. Ab 15 Uhr wird den Besucherinnen und Besuchern ein Kuchenbuffet geboten, danach wird ein Live-DJ für den musikalischen Ausklang der Abendveranstaltung sorgen.

Schwafheimer Kirmes 2023: Veranstaltung in Moers endet am 18. September

Auch am Montag, dem letzten Tag der Ortsteilkirmes, soll den Kirmesgästen ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten werden. Dann endet die viertägige Veranstaltung mit dem traditionellen Schwafheimer Abend, bei dem erneut DJ P-Becker für die passenden Klänge bei der Abschlussparty sorgen soll.

Die Kirmes organisiert der örtliche Sportverein TV Schwafheim zusammen mit dem Unternehmen Flatten AG. Ebenfalls beteiligt ist der Verein Niederrheinischer Schausteller Moers, unterstützt wird die Veranstaltung durch die Sparkasse am Niederrhein, das Gartencenter Schlösser, Edeka Müser sowie die Werbegemeinschaft Schwafheim.

