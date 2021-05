Schulen in Moers und Umgebung zurück zum Wechselunterricht

Die Schulen in Moers und im Kreis Wesel kehren am Montag zum Wechselunterricht zurück.

Moers/Kreis Wesel. Schulen und Kitas im Kreis Wesel können bald zu Wechselunterricht und eingeschränkter Regelbetreuung zurück. Moers meldet weitere Lockerungen.

Weil die Inzidenzzahl konstant unter 165 gesunken ist, werden an Schulen und Kitas Lockerungen möglich. Wie der mitteilt, kann an den Schulen am Montag, 10. Mai, wieder der Wechselunterricht aufgenommen werden. Am selben Tag können Kitas und Kindertagespflegepersonen die eingeschränkte Regelbetreuung anbieten.

Durch die Entwicklung der Inzidenzzahlen – konstant unter 150 – und die Vorgaben der „Bundes-Notbremse“ ergeben sich auch für Moers Lockerungen in bestimmten Bereichen. So ist die Zentrale der Bibliothek ab 11. Mai jeweils dienstags bis freitags von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Bibliothek verzichtet wegen der sinkenden Inzidenzzahlen auf negative Coronat-Tests. Ab 11. Mai wird der Abholservice für Medien in der Zentrale eingestellt. Für die Zweigstellen Kapellen und Repelen bleibt er bis Pfingsten bestehen. Ab 18. Mai öffnen die beiden Zweigstellen ebenfalls regulär.

Für die Musikschule gelten ab Montag, 10. Mai, folgende Regelungen: Kinder im Vorschulalter und schulpflichtige Kinder und Jugendliche des Kernbereichs erhalten Präsenzunterricht bis zu einer Gruppenstärke von maximal fünf Teilnehmenden. Erwachsene, nicht mehr schulpflichtige Teilnehmende erhalten Online-Unterricht.

Der Unterricht zu JeKits 1 und JeKits 2 findet wieder in Präsenz an den Schulen statt, die dies ermöglichen. Zudem sind Kooperationen mit Kitas wieder erlaubt und finden in Absprache mit Kooperationspartnern statt. Die Grundschulen und weiterführenden Schulen können wieder ab 10. Mai mit dem Präsenzunterricht starten.

Das Grafschafter Museum und die Mittelalterliche Lernstadt im Grafschafter Musenhof müssen wegen der „Notbremse" (Inzidenz über 100) aktuell noch geschlossen bleiben. Änderungen ergeben sich auch nicht für die Volkshochschule.

Für den Einzelhandel bedeuten die aktuellen Zahlen, dass Läden wie Boutiquen, Elektrofachmärkte oder Spielwarengeschäfte ab Donnerstag, 6. Mai, wieder mit Terminen für die Kundinnen und Kunden öffnen dürfen. Dafür ist ein tagesaktueller negativer Test oder eine mindestens 14 Tage alte vollständige Impfung nötig. Genesene einer Corona-Infektion

