Im kommenden Schuljahr 2020/21 werden 925 Schülerinnen und Schüler auf eine der neun weiterführenden Schulen in Moers wechseln. Damit steigt die Zahl der Fünftklässler im Vergleich zum vergangenen Jahr um 38 an.

Und abgesehen von den drei Gesamtschulen in der Stadt, die bereits seit Jahren hohe Anmeldezahlen verzeichnen, können sich dieses Jahr auch Schulen über steigende Anmeldungen freuen, die vergangenes Jahr weniger nachgefragt waren. So nahm das Gymnasium in den Filder Benden für das kommende Schuljahr 131 Anmeldungen entgegen, im Vorjahr waren es 106.

„Das freut uns sehr“, sagt Schulleiter Arndt van Huet im Gespräch mit der NRZ. Wie die Anmeldungsdelle im vergangenen Jahr zustande kam, kann er sich nicht erklären. „2018 hatten wir noch 138 Anmeldungen.“ Allerdings sei es auch nicht ungewöhnlich, „dass mal diese, mal jene Schule“ mehr nachgefragt werde als andere.

Freude am Gymnasium Rheinkamp

Froh ist man auch am Gymnasium Rheinkamp. Auch wenn der Anstieg der Anmeldezahlen geringer als an anderen Schulen ausfällt, freue man sich über den umgekehrten Trend, so der stellvertretende Schulleiter, Andreas Rabstein. Neben den 74 Fünftklässlern, die ihre weiterführende Schulkarriere auf dem Gymnasium Rheinkamp beginnen, wechseln im kommenden Schuljahr außerdem vier Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe des Gymnasiums, die ihren Abschluss an der Heinrich-Pattberg-Realschule gemacht haben.

Die einzige Moerser Realschule konnte ihre Anmeldezahlen ebenfalls steigern, von 97 in 2019 auf jetzt 108. „Demnach machen wir nicht alles falsch“, sagt Schulleiter Thomas Urner mit einem Augenzwinkern. Als Realschule habe man außerdem ein Alleinstellungsmerkmal.

Gute Quoten an der Realschule

Während es in vielen umliegenden Städten wie Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort, aber auch in den Duisburger Stadtteilen Homberg und Rheinhausen keine Realschulen mehr gebe, habe sich die Moerser Politik klar zur Schulform bekannt. „Damit sind wir eine stabile vierzügige Schule“, so Thomas Urner weiter.

Dazu profitiere man ein Stück von den hohen Anmeldezahlen an den Gesamtschulen, die nicht alle Schülerinnen und Schüler aufnehmen könnten. Gleichzeitig sei aber auch die Durchlässigkeit zum Abitur gewährleistet, sagt der Schulleiter. Im Schnitt machten bis zu 60 Prozent der Absolventen ihre Fachoberschulreife mit Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe. „In diesem Jahr könnten es sogar noch mehr werden.“



>>INFO

925 Schülerinnen und Schüler wechseln auf die weiterführenden Schulen. Hier finden Sie die Verteilung. In den Klammern stehen die Anmeldezahlen aus dem vergangenen Jahr. Justus-von-Liebig-Hauptschule: 29 (44); Heinrich-Pattberg-Realschule: 108 (97); Hermann-Runge-Gesamtschule: 116 (116); Geschwister-Scholl-Gesamtschule: 135 (135); Anne-Frank-Gesamtschule: 134 (137); Gymnasium Adolfinum: 133 (138); Grafschafter Gymnasium: 65 (43); Gymnasium Filder Benden: 131 (106); Gymnasium Rheinkamp: 74 (71).