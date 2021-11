Schule in Moers: Grafschafter Gymnasium mit neuem Schulhof

Die Schulleiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß (4.v.r.) besichtigt mit Gesprächspartnerinnen und -partnern die Arbeiten zum neuen Schulhof am Grafschafter Gymnasium.

Moers. Das Grafschafter Gymnasium in Moers bekommt – endlich – einen neuen Schulhof. Einige Elemente können auch für Unterricht genutzt werden.

Der Schulhof des Grafschafter Gymnasiums in Moers ist zurzeit eine Baustelle. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 wird er bis zum Jahresende neu gestaltet. Vieles spricht dafür, dass sich die 554 Schülerinnen und Schüler dort dann wohler fühlen als vorher.

Vorher: Das beschreibt die Schulleiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß so: „Der Schulhof war ganz einfach trist. Es gab keine Sitzmöglichkeiten, für die Unterstufe gab es außer ein paar Tischtennisplatten nichts zu spielen.“ Seit 20 Jahren, so Czubayko-Reiß, gebe es die Absicht, den Schulhof neu zu gestalten, doch erst mit dem Förderprogramm sei Bewegung in die Sache geraten.

„Schulleitung und Elternschaft wollen hier zusammen etwas bewegen“, sagt Özkan Ates, der Vorsitzende der Schulpflegschaft. Die Planungen für den völlig neuen Schulhof am Grafschafter Gymnasium hat das Krefelder Büro Raitz von Frentz und Tilosen übernommen.

Hier ist Thorsten Giersig verantwortlich für das Projekt: „Als der alte Schulhof geplant wurde, gab es ganz andere Ansprüche an solche Flächen. Heute wollen Schülerinnen und Schüler auf einem solchen Areal mehr erleben, forschen und auch Rückzugsmöglichkeiten haben.“ Das bestätigen auch Schülerinnen des Gymnasiums. Auszeiten seien im manchmal hektischen Schulalltag wichtig, berichten sie. Vor zwei Jahren ist Thorsten Giersig in das Projekt einbezogen worden, zurzeit setzt ein Betrieb die Vorgaben des Planers um.

Das sind nicht wenige. Es gibt zum Beispiel, sehr zur Freude von Sportlehrer Jens Kosrien, ein Streetball-Feld, eine Slackline, Graffiti-Wände, und die Tischtennisplatten dürfen auch hier nicht fehlen. Vor allem aber gibt es ein grünes Klassenzimmer. Das Sportfeld und das grüne Klassenzimmer spielen nicht nur in den Pausen eine wichtige Rolle, sondern auch im Unterricht.

Vor allem aber gibt es mehr Platz, wie Planer Thorsten Giersig berichtet: „Das Areal für die Räder wurde verkleinert. Die Mülltonnen werden jetzt von der Straße aus entleert, auch das wirkt sich auf die Aufenthaltsqualität aus.“ In den kommenden Wochen bleibt noch viel zu tun , damit die Schülerinnen und Schüler möglichst bald den neuen Schulhof nutzen können. Auf eines müssen sie allerdings noch etwas länger warten: Die Bepflanzung kann erst im nächsten Frühjahr erfolgen.

Das waren die NRZ-Gesprächspartnerinnen und -partner

Rund eine halbe Millionen Euro wird der neue Schulhof am Grafschafter Gymnasium kosten – nicht zu viel Geld, wenn es auf die 20 Jahre Wartezeit umgerechnet wird.

Die NRZ hat sich vor Ort über den Stand der Schulhof-Neugestaltung informiert. Schulleiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß hatte weitere Gesprächspartnerinnen und -partner eingeladen: Özkan Ates (Vorsitzender Schulpflegschaft), Katja Kamps (stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende, Förderverein), Silke Neumann (Förderverein), Thorsten Giersig (Planungsbüro Raitz von Frentz und Tilosen), Jens Kosrien (Sportlehrer) und die Schülerinnen Lotte Ohler, Linn Kays und Stephanie Akomeah.

>>Info

Am Donnerstag und Freitag, 25./26. November muss das Grafschafter Gymnasium geschlossen werden. Das teilt die Schule auf ihrer Internetseite mit.

An beiden Tagen werde die Fernwärme abgestellt, die Räume könnten nicht beheizt werden können. An beiden Tagen werde Distanzunterricht durchgeführt.

