Schule in Moers: Diese Projekte werden am Adolfinum gezeigt

Moers. Beim Erweiterungsprojekt am Moerser Gymnasium Adolfinum werden leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gefördert. Wann die Präsentation startet.

Am Moerser Gymnasium Adolfinum werden am kommenden Mittwoch, 22. März, die Ergebnisse des Erweiterungsprojektes präsentiert.

Seit über 20 Jahren fördert man auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler am Adolfinum unter anderem durch das Erweiterungsprojekt. In diesem Jahr nahmen 30 Schülerinnen und Schüler teil – so viele wie noch nie. Das Projekt wurde entwickelt, um auch begabtere Schülerinnen und Schüler besser individuell fördern zu können.

„Wir sehen es am Adolfinum als unsere Aufgabe an, möglichst alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Ich freue mich, dass in diesem Jahr so viele Schülerinnen und Schüler von dem Angebot Gebrauch machen, den Unterricht zu verlassen, um an ihren Projekten zu arbeiten“, so Schulleiter Thorsten Klag in einer Mitteilung.

In diesem Jahr beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit dem Aufbau von Handys, der Geheimsprache von Elefanten oder Diskriminierungen in der Schule. Smilla Sulimma (11 Jahre) untersuchte, wie die Kinderrechte an Moerser Schulen umgesetzt werden. „In diesem Jahr hängen viele Projekte mit aktuellen Umwelt-Themen wie dem Klimawandel zusammen“ meint Lehrer Ernst Kisters, der das Projekt seit über zehn Jahren leitet.

Linda Jacob (6. Klasse) hat sich zum Beispiel mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Erde bis 2050 durch den Klimawandel verändern wird, Caner Demir (8. Klasse) untersuchte Auswirkungen des Fleischkonsums und Ben Borowski (6. Klasse) konstruierte mit Lego-Technik ein intelligentes Windrad, dass sich an unterschiedliche Windverhältnisse anpassen kann.

„Diese Form der individuellen Förderung stellt auch große Anforderungen an die Selbstständigkeit der teilnehmenden Schüler, vor allem, wenn man das geringe Alter vieler der Schülerinnen und Schüler bedenkt“, so Kisters. Trotzdem können die Gäste professionelle Vorträge erwarten: „Eine Powerpoint-Präsentation ist auch für unsere jüngsten Teilnehmer Standard“, verrät Kisters.

Unterstützung bekommen die Schülerinnen und Schüler dabei nicht nur aus der Lehrerschaft, sondern auch von den Adolfinum-Medienguides. Das sind ältere Schülerinnen und Schüler, die als Experten für „neue Medien“ zum Beispiel auch bei der Erstellung einer Powerpoint-Präsentation helfen können.

Die Präsentationen der Schülerinnen und Schüler finden am 22. März ab 17 Uhr im ersten Stock des Altbaus der Schule in der Wilhelm-Schroeder-Straße 4 statt.

