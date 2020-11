Schüsse am Moerser Bethanien-Krankenhaus: Person verletzt

In der Nähe des Bethanien-Krankenhauses in Moers sind am Freitagabend Schüsse gefallen.

Moers. In der Nähe des Bethanien-Krankenhauses in Moers sind am Freitag Schüsse gefallen. Eine Person wurde verletzt. Hintergründe sind noch unklar.

In der Nähe des Bethanien-Krankenhauses in Moers sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Der Vorfall hat sich laut Polizei im Kreis Wesel um 21.53 Uhr in der Bethanienstraße ereignet.

Eine Person sei verletzt worden, hieß es weiter. Sie werden nun in dem Krankenhaus behandelt.

Schüsse am Bethanien-Krankenhaus in Moers: Hintergründe unklar

Wie viele Personen beteiligt waren und welchen Hintergründe die Schüsse haben, ist noch unklar, so ein Beamter. Es handele sich um einen „schwierigen Sachverhalt“. Der Polizeieinsatz lief am späten Abend noch. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. (red)

