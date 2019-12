Schule Schüleraustausch in Moers starkes Zeichen in Brexit-Zeiten

Ob der Brexit nun kommt oder nicht: An den Freundschaften zwischen Moers und Birmingham ändert das wenig. Soziale Medien spielen eine Rolle.

Moers. In Zeiten des Brexits ist das ein starkes Zeichen: Besuch aus Birmingham steht am Grafschafter Gymnasium in Moers an. Der Schüleraustausch mit der King Edward VI Five Ways School in Birmingham findet 2019 im siebten Jahr statt – fast eine kleine Tradition.

Jeweils für eine Woche besuchen sich die Gruppen von rund 20 Schülerinnen und Schülern. Die Delegation aus Birmingham ist kurz vor Weihnachten in Deutschland, und im März reist eine Moerser Gruppe nach England, wie Eva Meiwes vom Grafschafter Gymnasium berichtet. Das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen, sei für Anke Pötter, die den Austausch von deutscher Seite aus organisiert, das wesentliche Ziel. Dies werde vor allem dadurch erreicht, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und teilweise der Oberstufe in Privathaushalten der Schülerinnen und Schüler untergebracht würden.

Ein Besuch in der Schokoladenfabrik

Bei Tagesausflügen lernen die Schülerinnen und Schüler die jeweils fremde Region kennen. Vergangenes Jahr haben die Gäste aus Moers zum Beispiel das Cadbury-Werk oder in ein Schmuckmuseum besucht. In Moers stand neben der obligatorischen Stadtführung dieses Jahr ein Besuch des Hauses der deutschen Geschichte in Bonn und des Siegfriedmuseums in Xanten auf dem Programm. Die Fotos der Aktionen und des Alltags werden direkt mit den heimischen englischen Freunden geteilt, auch ein Blog wird von den begleitenden, englischen Lehrern geführt.

Eva Meiwes: „Als Europaschule hat sich das Grafschafter Gymnasium verpflichtet, sich für den europäischen Austausch und die Wertegemeinschaft hin zu einem prosozialen und offenen Europa einzusetzen. In Zeiten des drohenden Brexits ist dieser Schüleraustausch ein starkes Zeichen für eine weiterhin bestehende, freundschaftliche Verbindung zwischen beiden Schulen und Ländern.“ Ins Leben gerufen durch eine ehemalige Vorsitzende der Schulpflegschaft, habe sich die Kooperation und die Freundschaft zwischen der Grammar School aus den englischen Midlands und dem Gymnasium am westlichen Rand des Ruhrgebiets vertieft.