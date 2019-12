Moers. 2016 war ein 16-Jähriger von einem Auto in Moers-Asberg erfasst worden. Zum zweiten Mal prüfte die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung.

Schüler stirbt bei Unfall in Moers: Ermittlungen eingestellt

Es war der Abend des 19. November 2016, als ein 16-jähriger Schüler an der Kreuzung Römerstraße/ Ruhrorter Straße in Moers von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. Seine 13-jährige Begleiterin war damals schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Kleve hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den beschuldigten Autofahrer nun zum zweiten Mal eingestellt.

War der Unfall vermeidbar? Staatsanwaltschaft sieht keine Hinweise

Nach einer ersten Einstellung des Verfahrens hatten Angehörige Beschwerde eingereicht, teilte die zuständige Staatsanwältin Alexandra Wiese mit. Die Staatsanwaltschaft nahm den Fall daraufhin nochmal auf. Weitere Zeugen seien vernommen, ein weiteres Gutachten erstellt worden. Der Unfallfahrer sei wohl auch zu schnell unterwegs gewesen, so die Staatsanwältin. Dennoch: Es sei um die Frage gegangen, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dazu habe es bei einer erneuten Prüfung keine Anhaltspunkte gegeben.

„Immer wenn eine Einstellung erfolgt, können Angehörige erneut Beschwerde einlegen – bei der Staats- oder Generalstaatsanwaltschaft.“ Dann werde geprüft, ob die Ermittlungen nochmal aufgenommen werden sollten, erläutert Staatsanwältin Wiese. Noch sei keine erneute Beschwerde eingegangen, es sei aber noch möglich, dass dies geschehe.

Weiterer tödlicher Unfall an der Römerstraße/ Ruhrorter Straße

Auch in diesem Jahr war es an der Kreuzung Römerstraße/ Ruhrorter Straße zu einem tödlichen Unfall gekommen: Im August war ein 67-jähriger Radfahrer aus Moers mit dem Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes aus Neukirchen-Vluyn zusammengestoßen. Im Krankenhaus war der Radfahrer später gestorben.

Hier laufen laut Alexandra Wiese die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung noch. Es werde auf eine ergänzende Stellungnahme des Gutachters gewartet. Im Raum stehe, dass der beschuldigte Fahrer bei Rot gefahren sei – unter anderem darauf beziehe sich das Gutachten. Eine Unfallhäufungsstelle liegt an dieser Kreuzung aber nicht vor, heißt es auf Nachfrage bei der Kreispolizeibehörde Wesel. (acf)