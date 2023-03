Unfallflucht in Moers: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Moers. Bei einem Unfall in Moers wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Das Rad ist beschädigt, der beteiligte Autofahrer flüchtig. Wer hat was gesehen?

Am frühen Donnerstagabend erstattete ein 35-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Moers eine Anzeige wegen Unfallflucht. Nach seinen Angaben hatte sich der Unfall etwa zwei Stunden zuvor auf der Römerstraße, in Höhe der Einmündung Glückaufstraße ereignet.

Demnach war er mit seinem Rad auf dem für beide Richtungen freigegebenen linken Geh- und Radweg der Römerstraße in Richtung der Halde Rheinpreussen unterwegs. An der Einmündung zur Glückaufstraße hielt er an. Das Vorderrad ragte dabei ein Stück in die Fahrbahn hinein, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zeitgleich bog ein Auto von der Glückaufstraße auf die Römerstraße ab. Hierbei touchierte das Auto das Vorderrad des Fahrrades. Der 35-Jährige prallte dadurch mit seinem Ellenbogen auf die Motorhaube des Autos und das Fahrrad fiel zu Boden.

Nachdem der 35-Jährige sein Rad aufgehoben hatte, setzte der Autofahrer seine Fahrt über die Römerstraße in Richtung Bismarckstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, wie die Polizei mitteilt.

Der 35-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Fahrrad wurde beschädigt. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Dacia Logan gehandelt haben, der von einem ca. 35-45-jährigen Mann mit Bart gefahren wurde. Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02842/934-0 zu melden.

