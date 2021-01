Scholl-Gesamtschule in Moers bietet Info-Treffen online an

Moers Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers hat Informationen auf der Homepage platziert.Und es gibt zwei Termine für Interessierte.

Vor dem anstehenden Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen hat die Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) in Moers ein Informationspaket für alle Interessierten zusammengestellt. Auf der Homepage der Schule unter www.gesamtschule-moers.de finden sich Filmclips zum Programm und zur Ausstattung der GSG und zu den Anmeldetagen vom 1. bis 3. Februar 2021.

Für die Anmeldegespräche wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten unter 02841 / 9310720. Die Videos zeigen laut Mitteilung der Schule neben allgemeinen Informationen unter anderem die Klassenprofile Freiarbeit und Bilingualer Bildungsgang sowie den Wahlpflichtbereich, den USA-Austausch, das Raum- und Ganztagsangebot und die gymnasiale Oberstufe der GSG.

Das sind die beiden Info-Veranstaltungen

Neben diesem Informationspaket bietet die Geschwister-Scholl-Gesamtschule zwei Online-Infoveranstaltungen an. Am Donnerstag, 14. Januar, 19 Uhr: Online-Informationsabend für Grundschuleltern. In einem Videovortrag informiert die Schulleitung über die Schulform Gesamtschule und das Schulprogramm der GSG. Über eine Chat-Funktion besteht die Möglichkeit sich einzuschalten und Fragen zu stellen. Zur Teilnahme ist eine Voranmeldung erforderlich per Mail an infoabend@gesamtschule-moers.de oder über die Homepage www.gesamtschule-moers.de.



Am Samstag, 16. Januar, 10 bis 13 Uhr: Online-Tag der offenen Tür mit Telefonberatung. Die Corona-Regeln für den Monat Januar verbieten leider einen Tag der offenen Tür in Präsenzform. Als Alternative stehen allen Interessierten am 16. Januar per Telefon oder Video-Chat Ansprechpartner zu folgenden Themen zur Verfügung: Freiarbeit, Bilingualer Bildungsgang, Wahlpflichtbereich, Stunden- und Wochenplan, Ganztags- und Betreuungsangebot, Gymnasiale Oberstufe, Anmeldeverfahren. Zur Teilnahme ist eine Voranmeldung erforderlich per Mail an tagderoffenentuer@gesamtschule-moers.de oder über die Homepage www.gesamtschule-moers.de.