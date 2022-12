Schmuck geklaut: Polizei sucht nach Einbruch in Moers Zeugen

Moers. Bei einem Einbruch in Moers am hellen Tag haben Täter Schmuck geklaut – und gingen dabei nicht zimperlich vor. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Einbruch in Moers am hellen Tag sucht die Polizei Hinweise. Gegen 10 Uhr am Dienstag brachen unbekannte Täter in die Wohnung einer 40-jährigen Frau an der Rheinberger Straße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Haus, indem sie eine Scheibe mit einem Stein einwarfen und diverse Schmuckstücke klauten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.

