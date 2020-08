Schluss-Akkord: Moerser Coverband Holodeck löst sich auf

Moers. Die Moerser Coverband Holodeck hat nach elf Jahren ihre Auflösung beschlossen. Ein letzter gemeinsamer Auftritt in Rheinkamp steht kurz bevor.

Für viele Musikfans in Moers und Umgebung ist das keine gute Nachricht: Die Band Holodeck löst sich auf.

Ihren letzten Auftritt werden die sechs Moerser Musiker beim Summer-Special der Enni Night of the Bands im Sportpark Rheinkamp am Samstag, 20. August, haben. Ein Sprecher der vor elf Jahren gegründeten Gruppe sagte, dass sich die musikalischen Interessen der Bandmitglieder in letzter Zeit unterschiedlich entwickelt hätten. Nachdem Holodeck bereits bei den jüngsten Streaming-Konzerten in kleinerer Besetzung aufgetreten war, habe man sich nun entschieden, das „Projekt“ zu beenden und im Guten auseinanderzugehen. Es sei gut möglich, so der Sprecher, dass Teile der Formation weiter Musik gemeinsam und mit anderen Musikern machen werden.

Holodeck war eine feste Größte in der Musikszene der Grafenstadt und hat sich in elf Jahren eine ansehnliche Fangemeinde in Moers und Umgebung erspielt. Es gab viele ausverkaufte Konzerte im Bollwerk, etliche Auftritte bei der Enni Night of the Bands. Das Foto zeigt Holodeck bei einem ihrer frühen Auftritte vor großem Publikum: 2010 beim Free Fall Festival.