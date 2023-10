Schlosstheater Moers zeigt Abgründe in der Seele des Mörders

Moers. Das Schlosstheater Moers bringt den ersten Roman von Fjodor Dostojewskij auf die Bühne: „Schuld und Sühne“. Darum geht es in dem Stück.

Gibt es das perfekte Verbrechen? Kann ein Mord „gerecht“ sein und nicht nur gerechtfertigt? Ist Gewalt gegen Menschen, die Anderen schaden, legitim? In seinem berühmten Werk „Schuld und Sühne“, das heute unter dem Titel „Verbrechen und Strafe“ firmiert, hat sich Fjodor Dostojewskij mit diesen Fragen und deren Beantwortung auseinandergesetzt. Gleiches hat das Schlosstheater Moers getan und bringt Dostojewskis ersten großen Roman auf die Bühne. In der Übersetzung von Swetlana Geier feiert die Inszenierung von Carlotta Salamon am Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr in der Kapelle Premiere.

Der Clou dabei: Lola Fuchs, Joshua Hupfauer und Ludwig Michael schlüpfen auf der Bühne alle in die Rolle des begnadeten Jurastudenten Raskolnikow, der die kaltherzige Wucherin Aljona Iwanowa umbringt. Raskolnikow sieht in ihr nichts mehr als eine überflüssige Laus. Er könnte seine genialen Ideen verfolgen, was ihm fehlt, ist Geld. Sie hat es.

Dostojewski schildert das soziale Elend

Ein schlechter Mensch weniger auf der Welt, macht diese in der Logik Raskolnikows zu einem besseren Ort. Mit einem Beil schlägt er der alten Frau den Schädel ein. Der Mord an ihrer zufällig anwesenden liebenswerten Schwester? Ein Kollateralschaden.

Raskolnikow möchte so gerne der sein, für den er so große Lust hat, sich zu halten. Kalt, berechnend, überlegen, wäre da nicht dieses verfluchte Gewissen, das ihn nach der Tat verfolgt.

Dostojewski schildert, dem russischen Realismus verpflichtet, das soziale Elend auf den Straßen von St. Petersburg. In einer leicht verständlichen, zupackenden Sprache gelingt ihm in seinem 1866 erschienenen Werk, das Thomas Mann als „größten Kriminalroman aller Zeiten“ bezeichnete, eine packende Psychostudie, die die Abgründe in der Seele eines Mörders ausleuchtet.

Das sind die Schauspieler im Stück in Moers

Lola Fuchs, geboren 1994 in Berlin, studierte bis 2018 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Von 2022 bis 2023 war sie festes Ensemblemitglied am Schauspiel Dortmund und gab dort ihr Debüt als Autorin und Regisseurin.

Joshua Hupfauer, 1999 in München geboren, absolvierte sein Schauspielstudium an der Folkwang Universität der Künste und hatte Engagements u.a. am Gewandhaus Leipzig, am Barbican Centre in London sowie am Thalia Theater in Hamburg.

Ludwig Michael, 1999 in Dresden geboren, studierte an der Universität der Künste in Berlin und spielte danach für die Sparte „jung und jede“ der Salzburger Festspiele. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er festes Ensemblemitglied des Moerser Schlosstheaters. Für Bühne und Kostüm zeichnet Lara Hohmann verantwortlich, Dramaturgin ist Sandra Höhne.

