Schlosstheater Moers: Wer die „Goldenen Pinguine“ gewinnt

Moers. Wer die beiden Preise beim renommierten Kinder- und Jugendtheaterfestival des Schlosstheaters Moers gewinnt, bekommt auch eine Menge Geld.

Am Donnerstagabend sind die Penguin’s Days 2023 zu Ende gegangen. Beim renommierten Kinder- und Jugendtheaterfestival des Schlosstheaters Moers werden dann traditionell die „Goldenen Pinguine“ für die besten Produktionen vergeben.

Zehn Theaterstücke wurden vom 3. bis 16. März an verschiedenen Orten in Moers gezeigt, das Motto in diesem Jahr lautete „Teilen und Mitteilen“. Eine genaue Bilanz steht zwar noch aus, doch Kathrin Leneke vom Jungen Schlosstheater Moers sagte am Freitag: „Das Festival war in diesem Jahr sehr gut besucht. Es waren nicht alle Stücke ausverkauft, aber alle waren gut nachgefragt.“

Das Stück „Wem gehört die Straße?“ des Consol-Theaters gewann den Sonderpreis der Jury. Foto: Dominik Sutor

Den „Goldenen Pinguin“ für die beste Inszenierung bei den Penguin’s Days 2023 hat am Donnerstagabend „All’ das Schöne“ erhalten, eine freie Produktion von Jessica Schultheis aus Saarbrücken. In dem Stück von Duncan Macmillan für Menschen ab 14 Jahren geht es um ein Mädchen, das nach dem Selbstmordversuch seiner Mutter versucht, die schönen Dinge des Lebens aufzuschreiben.

Jessica Schultheis führt in diesem Stück den Monolog des Mädchens, inszeniert hat es Stephanie Rolser. Beim Festival in Moers wurde es in der Aula des Gymnasiums in den Filder Benden aufgeführt.

„Die Jury war der Meinung, dass es hier gelungen ist, ein Tabuthema sensibel auf die Bühne zu bringen. Wichtig war ihr auch, dass das Publikum einbezogen wurde, etwa, wenn es um die schönen Dinge im Leben geht“, sagte Kathrin Leneke am Freitag im Rückblick auf die Verleihung. Für das Festivalthema „Teilen und Mitteilen“ sei das Stück „All’ das Schöne“ ein gutes Beispiel gewesen. Eintausend Euro gab es für diesen „Goldenen Pinguin“ für die Produktion vom Sponsor Sparkasse am Niederrhein.

Der Familientag am 5. März war gut besucht, nur das Wetter spielte nicht mit. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Den zweiten „Goldenen Pinguin“ erhielt die Produktion „Wem gehört die Straße“ vom Consol-Theater Gelsenkirchen. Bei dem mit 500 Euro dotierten Sonderpreis kann die Jury selbst bestimmen, welche Kategorien gelten. In diesem Fall hat sich die Jury für die Kategorien Symbolik und Bildsprache entschieden – und hier hat die Inszenierung von Andrea Kramer nach Auffassung der Jury am besten abgeschnitten. In dem Stück geht es um drei Jugendliche, die sich für Gleichberechtigung einsetzen.

„Die Jury hat das Stück ausgewählt, weil es zeigt, dass gesellschaftliche Veränderungen nur im Team möglich sind“ berichtet Kathrin Leneke. „Wem gehört die Straße?“, war gleich das erste Stück der Penguin’s Days 2023, es wurde beim Festival im Schlosstheater aufgeführt.

Zum diesjährigen Erfolg des Festivals gehörte auch der Familientag: Trotz niedriger Temperaturen kamen am 5. März hunderte Besucherinnen und Besucher zum Moerser Schloss. „Der Familientag war wieder ein Erfolg“ findet auch Kathrin Leneke – gut möglich also, dass es 2024 die dritte Ausgabe gibt. alf

