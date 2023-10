Schauspielerin Joanne Gläsel ist Teil des Ensembles am Schlosstheater Moers.

Schlosstheater Moers Schlosstheater Moers: Was Joanne Gläsel über die Lolita sagt

Moers. Das Schlosstheater Moers zeigt das Stück Lolita. Für Schauspielerin Joanne Gläsel ist die Aufführung anstrengend. Warum das Stück auch weh tut.

Joanne Gläsel ist Profi. Seit Ende der 1980er Jahre ist sie im Schauspielgeschäft; war zwischendurch auch für TV-Produktionen tätig, seit 2021 ist die gebürtige Dortmunderin Teil des Schlosstheater-Ensembles. Sie hat schon viele Rollen gespielt. Und doch gibt es für die Vollblut-Schauspielerin Aufführungen, die für sie schwierig sind. Lolita ist so ein Stück.

Im Frühjahr hat das STM-Ensemble das Stück nach dem Roman von Vladimir Nabokov sechsmal aufgeführt, jetzt wird es erneut gezeigt. Mit dem Werk nähert sich das STM der Frage, wie es wäre, wenn Lolita – anders als die Romanfigur – nicht mit 18 Jahren hätte sterben müssen. Wie würde eine ältere Lolita auf ihr Leben blicken? Welche Perspektiven sind möglich? Joanne Gläsel ist in dieser Welt die Britney-Lolita; Matthias Heße und Emily Klinge spielen die beiden anderen.

Es geht um Missbrauch

Fakt ist: Es geht um Missbrauch, das macht das Ensemble von Anfang an deutlich. Nicht um eine Liebesbeziehung eines alternden Schriftstellers mit einem zwölfjährigen Mädchen. Die Inszenierung nimmt nicht die männliche Sicht ein. Sie zeigt die weibliche auf. Die drei Theater-Lolitas, so verschieden ihre Perspektive ist, haben eins gemeinsam: Sie haben alle eine ziemliche Wut, die sich am Ende entlädt, erklärt Gläsel.

Was macht ihre Figur, ihren Archetyp aus? „Ich glaube, dass es eine sehr einsame Figur ist“, sagt die Schauspielerin. „Und dass sie doch diejenige ist, die versucht, gute Laune zu verbreiten.“ Es bleibt die innere Spannung, ein Opfer zu verkörpern, das kein Opfer sein will. Niemand möchte das. Und doch bleibt da das Verletzliche, das immer Teil des Lebensweges ist, so stark die Figur am Ende auch wird. Gläsel spricht von einer sehr anspruchsvollen Inszenierung. Einer, die man nur im Team spielen könne. Es sei anstrengend gewesen, sich über Monate mit Missbrauch zu beschäftigen. „Das geht unter die Haut.“

Und: „Es tut auch weh“, weil „es alles triggert, was in dieser Gesellschaft ständig wahrnehmbar ist“, führt sie aus. Missbrauch. Gewalt. Männliche Dominanz, sich zu nehmen, was man möchte. Übergriffigkeiten, die viele Frauen kennen.

Das sind die Termine am STM

Wie fühlt man sich in eine solche Rolle ein? „Wir waren ja nicht in der Gefahr, das zwölfjährige Mädchen spielen zu müssen.“ Die Distanz sei immer da gewesen. Spurlos vorübergegangen sind die Proben dennoch nicht. Die Inszenierung ist eine besondere: Ein ekelhaftes Thema werde ganz kostbar verpackt, beschreibt Joanne Gläsel. Und was man nicht vermuten würde: „Es hat auch einen feinen Witz und Humor.“

Lolita wird gezeigt am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr, am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, um 18 Uhr.

